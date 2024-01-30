ANADOLU ATEŞİ ŞUBAT AYI BOYUNCA YANMAYA DEVAM EDECEK

Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyen Anadolu Ateşi, şubat ayı boyunca İstanbul, Mersin, Diyarbakır, Elazığ ve Van’da seyircilerle buluşacak. 3000 halk dansı figürünü ve halk müziğini içinde barındıran muhteşem gösterinin biletleri Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Anadolu Ateşi, şubat ayı boyunca yanmaya devam edecek. Temel konsepti medeniyetler buluşması olan Anadolu Ateşi’nin halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek sunduğu çarpıcı görsel şölen, İstanbul, Mersin, Diyarbakır, Elazığ ve Van’da seyircilerle buluşacak. 3000 halk dansı figürünü ve halk müziğini içinde barındıran muhteşem gösterinin biletleri Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Anadolu’nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozaiğinin barışla harmanlanan ateşini tüm dünyaya tanıtmayı hedefleyen gösteri, 1 Şubat’ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 20 Şubat’ta Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde, 21 Şubat’ta Gaziantep Şahinbey Kongre Merkezi’nde, 22 Şubat’ta Diyarbakır Sezai Koç Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 23 Şubat’ta Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi’nde ve 24 Şubat’ta Van 100. Yıl Kapalı Spor Salonu’nda sahne alacak.Mustafa Erdoğan imzasını taşıyan Anadolu Ateşi, 2002 yılında dünya turnesine başladı, 106 ülkede 5000’den fazla gösteri ile 47 milyonu aşan sanatseverle buluştu. Bugüne kadar yapılan yurtdışı turneleri ve tanıtım çalışmalarıyla dünyanın sayılı dans toplulukları arasında yer aldı.

“ÇARKIFELEK”CEM DAVRAN’’LA BİR BAŞKA GÜZEL

Dünyanın en çok kazandıran ve en çok bilinen yarışması “Çarkıfelek” 27 Ocak Cumartesi ve 28 Ocak Pazar yeni bölümleriyle TV8’de yayınlandı.

Büyük sürprizler ve ödülleri ile eğlence dolu anlar yaşatan, tüm zamanların en sevilen ve en çok izlenen yarışması “Çarkıfelek” Cem Davran’ın sunumuyla bir başka güzel oldu. TV8’de izleyicisi ile buluşan “Çarkıfelek" Cem Davran’ ın yarışmacılarla arasında geçen samimi içten diyaloglarıyla çoğu zaman tebessüm ettirdi. Yıllar sonra Cem Davran'la hayat bulan program uzun süre ekranlarda eski keyifli saatler yaşatacak.

ATA DEMİRER İLE GAZİNO GÜNLERİ BAŞLIYOR

Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan,

mizahin yıldız ismi Ata Demirer,yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile perdelerini 3 yıl aradan sonra tekrar açıyor!

Stand-up, film, albüm ve dizi projeleri ile ilklerin öncüsü olan ve adından her zaman övgü ile söz ettiren Ata Demirer’den 2024 yılının ilk müjdesi geldi!

Komedi Gazinosu formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterisiyle ‘ATA DEMİRER GAZİNOSU’nu yeniden seyirciyle buluşturuyor!

“Tek Kişilik Dev Kadro 1” ve “Tek Kişilik Dev Kadro 2” adlı iki büyük stand-up gösterisiyle 16 yıla yakın sahnede seyircisiyle buluşmuştu.Yeni seyircileri ve “Ata Demirer Gazinosu” bağımlıları için hazırladığı yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri için provalara başlayan ve stüdyoda yoğun bir çalışma içinde olan Ata Demirer’e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.

Sahnelenmeye başladığı günden bugüne kapalı gişe sergilenen Ata Demirer Gazinosu’nun ilk etkinliği 16 Şubat’ta Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Ardından 22 Şubat ve 15 Mart’ta Zorlu PSM’de, 20 Mart’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 1 Nisan’da Zorlu PSM’de ve 22 ve 23 Mart’ta ise Ankara Congresium’da şakalarıyla seyirciye kahkahalar attıracak, bir yandan da özenle seçilmiş repertuvarı ile müzik şöleni yaşatacak!

Haldun Taner Öykü Ödülleri ile Edebiyatın Zirvesi

Edebiyat dünyasının en prestijli ödülü sahibini buldu. Milliyet Gazetesi'nin bu yıl 34’üncüsünü düzenlediği Haldun Taner Öykü Ödülü Polat Özlüoğlu’nun oldu. “Annem, Kovboylar ve Sarhoş Atlar” adlı öykü kitabıyla başarısı taçlandırılan Özlüoğlu’na ödülü jüri başkanı Doğan Hızlan tarafından takdim edildi.

Haldun Taner'in anısına Milliyet Gazetesi tarafından 34 yıldır düzenlenen “Haldun Taner Öykü Ödülü” yarışmasını kazanan yazar ödülüyle buluştu. İthaki Yayınları’ndan çıkan “Annem, Kovboylar ve Sarhoş Atlar” adlı öykü kitabıyla yılın edebiyat zirvesine ismini yazdıran Polat Özlüoğlu’na ödülü özel bir törenle verildi.

CEM ADRİAN'DAN TÜRKÜ YORUMLARI ALBÜM SERİSİNİN DÖRDÜNCÜSÜ YAYINLANDI

Cem Adrian, Seçkiler – Essentials 4 / CEM ile dinleyiciyle buluştu. 10 şarkıdan oluşan bu albüm, Aşık Veysel'den, Pir Sultan Abdal'a, Zülfü Livaneli'den,Ahmet Yurt'a, Nesimiye uzanan eserleri ile benzersiz bir kültüre selam ve saygı albümü olma özelliği taşıyor. Eserler Üç telli Cura (Dede bağlaması) ile, kültürün özünde yorumlandı ve hücum kayıt tekniği ile kaydedilen albümde tüm eserlerin anlık ve canlı hissiyatı korundu. Prodüktörlüğünü Cem Adrian'ın üstlendiği albüm, 26 Ocak’ta tüm platformlarda yayınlandı.

‘AŞK MEVSİMİ’ FİLMİNİN GALASI GERÇEKLEŞTİ! ŞUBAT 'TA VİZYONDA

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı bir Sugarworkz yapımı olan ‘Aşk Mevsimi’ filminin galası TİM Maslak Show Center’da gerçekleşti.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor. Film ekibi izleme öncesi basının karşısına geçerek soruları yanıtladı.

Yapımcı-Yönetmen Murat Şeker: Bozcaada’da başlayıp İstanbul’da devam eden bir aşk öyküsünün filmini yaptık. Ağustos ayında birçok arkadaş tatildeyken biz film çekiyorduk, umarım bunun karşılığında kışın tatil yapma şansı buluruz. Bu filmde Ali Yaman ve Şirin’in aşk hikayesine tanık olacağız. Güzel bir film yaptık, artık takdir seyircinin.

İLKER AKSUM TEŞKİLAT KADROSUNA DAHİL OLDU

TRT 1’de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ dizisi damga vurmaya devam ediyor.

Ömer Atmaca ve Teşkilat ekibinin düşmana karşı verdiği nefes kesen mücadelede yeni cepheler açılıyor. Dizinin kadrosuna başarılı oyuncu “İlker Aksum” dahil oldu. Aksum, dahi derecesinde bir strateji uzmanı olan Kambur karakteriyle Teşkilat’ın karşısında yerini alacak.

Kaptan’ın yönettiği Cehennem Çukuru’nda yetişen özel askerleri ordusuna dahil eden Kambur, askerleri istediği örgüt için çalıştırır. Ömer Atmaca ile karşı karşıya geldikten sonra Kambur’un bütün motivasyonu Ömer ve ekibi yok etmek olacak.

Dünyaca ünlü Fransız soprano Emma Shapplin Ankara’ya Geliyor

Dünyanın en çok sevilen sopranoları arasında yer alan Emma Shapplin, 22 Şubat’ta CSO Ada Ankara’da sevenleriyle buluşacak.

Kariyeri boyunca dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan Emma Shapplin, eklektik müzik tarzı ve benzersiz vokal yeteneğiyle tanınıyor. Shapplin, klasik müziği modern elementlerle bir araya getirdiği kendine özgü vokal tarzıyla klasik müzik, pop ve gotik unsurları birleştirerek dinleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti sunuyor. Dünyaca ünlü soprano Emma Shapplin'in büyülü eşsiz sesi ve dokunaklı performansına orkestra ve koronun eşlik edeceği bu unutulmaz konserin biletleri Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.