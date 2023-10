Yerel seçimler kapıda.

Millete göz kırpan siyasiler yollarda, sokaklarda.

Bir işveler, bir cilveler...

Bir de hallerinden belli öyle samimiler(!) anlatılmaz!

"Millete hizmetkâr olmaya geldik" deyip kendilerine ve çevrelerine hizmetkâr olanlar şimdi utanmadan millete göz kırpıyorlar.

Seçimi kazandıktan sonra, biz sağ, onlar selamet.

Herkes kendi yoluna...

Kibirden arınmayanlar, kibrine kurban olanlar tevazu dağıtıyor şu sıralar.

Halka tepeden bakanlar, ayakkabı bağcığı oldular!

Memleketin ahvali ortada.

Malatya malûm.

Türkiye'nin genel hali, dünyanın gündemi ortada.

Millet muzdarip...

İnsanların geleceğe dair umutları tükenmiş durumda.

Bir güvensizlik havası hakim memleketin her tarafında.

Özellikle gençler önünü görmekte, hayal kurmakta zorlanıyor.

İktidarın memlekette yaptığı iyi şeyler ortada.

Eksik kaldıkları, kötü oldukları noktalarda var.

Lakin şunu görmekte fayda var. İnsanlar artık aynı simaları görmekten, aynı sesleri işitmekten yorulmuş durumda.

Ama'larla başlayıp devam eden cümleler kuruyor insanlar.

Seçim arefesi.

Az bir zaman kaldı.

Memlekette umut yok.

Yeni bir ses, yeni bir nefes gerek.

O da kimde bilen yok...

İnsanlar amaçsız, başıboş...

Ekonomi malûm...

Memleketin her yerini geziyorum.

İnsanlara soruyorum.

Gidişatı sorguluyorum.

İnanın gelen sesler hep aynı.

Kaos ve karmaşa var hayallerde.

İnsanların içinde bir savaş var.

Kaygılılar...

Mutsuzlar...

Umutsuzlar...

Elbette yağında kavrulan, şükür diyen, kanaat eden, siyasetle ilgisi olmayan, herşeyi toz pembe gören kesimlerde var.

Millet gerçekten her anlamda yorgun.

Bunu hissedebiliyorum, işitiyorum.

Ülkeye bakıyorum. Özelde illeri inceliyorum.

"Körler, sağırlar, birbirini ağırlar" misali.

Şimdiden sosyal medyada aday adayları boy göstermeye başladı.

Aday adaylarına bakın.

Adeta lordlar kamarası.

Zenginler matinesi...

Halktan kimse yok.

Hepsi para babası.

Milyonluk adamlar.

Bir asgari ücretli asla demokraside başkan/vekil olmayacak.

Bir gariban o makama hiçbir zaman gelmeyecek.

Demokrasi yalanına da zerre kadar inancım yok ya...

Neyse...

Durum şimdilik bundan ibaret.

Görelim mevla neyler...