GELECEK, MEME KANSERİ HASTALARI İÇİN ÇOK DAHA İYİ SONUÇLAR VAAT EDİYOR

Academic Group’a bağlı Academic Clinic tarafından 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında “Meme Kanserinden Korkmayalım Korunalım” başlıklı seminer düzenlendi. Seminere ev sahipliği yapan Academic Group Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, “Sağlıklı ve güçlü kadınlar, mutlu yarınlar inşa eder. Testlerinizi yaptırmaktan, mamografinizi çektirmekten, banyoda memenizi kontrol etmekten korkmayın” çağrısında bulunurken; Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu ise tedavideki umut verici gelişmelere dikkat çekti: “Multidisipliner ekip çalışmasıyla ileri evre meme kanseri hastalarında dâhi yüksek yaşam oranları elde edilebiliyor. Gelecek, meme kanseri hastaları için çok daha iyi sonuçlar vaat ediyor."

﻿RENKLİ LANSMAN

Seda Üren,yakın dostu ve modacısı Melisa Erol’un kış kreasyonu lasnmanında görüntülendi. Yeni bir üçlü çıkaracağını, stüdyo aşamasında olduğunu ve hepsine klip çekileceğini söyledi. Müzik sektörünün içinde olup sektör içinde yaşamayı tercih etmediğini ve ailesi ile vakit geçirdiğini söyledi. Sinan Akçıl'ın erkek sanatçıların oje ve transparan kıyafet sorusuna "herkes kendi işini yapsın, çok konuşmak güzel bir şey değil. Erkeklerin kadınlardan daha bakımlı olması kadınları bakımlı görmemden daha çok hoşuma gidiyor." dedi.

﻿Cumhuriyetin 100. Yılı coşkuyla kutlanacak

Akasya, 23 - 29 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyetin 100. yılını birbirinden keyifli etkinlikler ile kutlamaya davet ediyor. Eyüboğlu Koleji’nin Cumhuriyet temalı görsel sanatlar sergisinden Atatürk ile hatıra fotoğrafı köşesine, yine Eyüboğlu Koleji’nin Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar Sanal Sergisi’nden koro dinletisine bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak Akasya’da Cumhuriyet coşkusu, kendine özgü tarzıyla büyük beğeni toplayan, ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar konseri ile sona erecek.

TEMA-K HANIMLARININ BAKÜ ZİYARETİ

“Türkiye Çöl Olmasın” sloganı ile kurulan TEMA Vakfı, çalışmalarına destek sağlamak üzere cemiyet hayatının ünlü hanımlarının oluşturduğu Kaynak Çalışma Grubu (TEMA-K), her yıl “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” konseptiyle bir yurtdışı seyahati düzenliyorlar. Bu yıl Türkiye'de yaşanan büyük deprem felaketinin ardından Ekim ayına ertelenen gezi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

2024 Frankfurt Türk Filmleri Festivali'ne başvurular başladı

02 Haziran -07 Haziran 2024 tarihleri arasında Frankfurt’ta gerçekleşecek olan 24. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali için geri sayım başladı.

2011 yılından bu yana festivalin danışmanlığını yapan iletişim koordinatörü ve köşe yazarı Caner Ural yaptığı açıklamada, "Frankfurt’ta 2000 yılından bugüne Hüseyin Sıtkı başkanlığında gerçekleşen Festival'in 2024 yılı yarışma başvuruları 20 Ekim 2023 tarihinde başladı. FilmFreeWay üzerinden başvuruların yapıldığı Festival"e son başvuru tarihi ise 01 Aralık 2023' dedi.

GÖRKEMLİ KUTLAMA

Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı’nın küçük kızları Nil, önceki gün 7 yaşına girdi. Metropol İstanbul'daki Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde görkemli bir doğum günü partisi düzenleyen çift, ayakkabı temalı konseptleriyle dikkat çektiler. Yakın arkadaş çevrelerinin katılımıyla gerçekleşen doğum gününde sosyal medyadan da paylaşımda bulunan Buse Terim, kızının doğum gününü; "Canım kızım, ilk göz ağrım, melek kalplim, güzel yürekli kızım Niloş'um. İyi ki doğdun boncuğum, seni çok ama çok seviyorum." sözleriyle kutladı.

Yıldızlar geçidi

Ünlülerin kuaförü olarak bilinen Adem Terzi, geçtiğimiz hafta yoğun mesaideydi. Tolgahan Sayışman, Kerem Bürsin, Ahmet Kural ve İbrahim Çelikkol gibi önemli yıldızlar, Terzi'nin koltuğuna oturup imaj tazeledi. Saçlarını kısaltan Tolgahan Sayışman, eşi Almeda'nın kendisine bu stili yakıştırdığını söylerken, yakışıklı oyuncunun Adem Terzi ile yaptığı selfie hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

CUMHURİYET’İN 100. YILINDA NEDİM SABAN’DAN CUMHURİYET SANATÇILARINA ARMAĞAN…

Tiyatrokare, Ayşe Kulin’in gerçek hayattan alınan öyküsünden uyarlanan ve Cumhuriyetin kuruluşunu anlatan “Veda” isimli romanını uzun bir çalışmanın ardından sahneye taşımıştı.

Bu gece Gültekin Tepe organizatörlüğünde Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda oyunun galası Cumhuriyet’in 100. Yılına özel olarak gerçekleşti ve oyun öncesi düzenlenen basın toplantısında Nedim Saban “Bu gece bu oyunu tüm Cumhuriyet Sanatçılarına armağan ediyoruz” dedi.

DOĞRU SAÇ EKİMİ KLİNİĞİ NASIL SEÇİLMELİ?

Türkiye’de saç ekimi merkezleri, dünyanın gözdesi konumunda yer alıyor. Pek çok donanımlı, nitelikli ve profesyonel kadro ile çalışan merkezin yanında merdiven altı yerler de hala işlerliğini sürdürüyor. Uzmanlar ise sıklıkla, saç ekiminin ciddi operasyon olduğunu ve mutlaka donanımlı merkezlerde uzmanlar tarafından yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Saç ekimi kliniği seçerken hastaların hangi ayrıntılara dikkat etmesi gerekir? Tüm bilinmesi gerekenleri Trawellmed Sağlık Kurucusu ve Sağlık Yönetim Uzmanı Songül Alcı aktardı.

Songül Alcı, “Saç ekimi kararı önemli bir karardır ve iyi bir araştırma yaparak en iyi kliniği seçmek önemlidir. İyi klinik seçimi için hastaların mutlaka bilmesi gereken kriterleri şöyle sıralayabiliriz.” diyerek ayrıntıları aktardı.

Deneyim ve Uzmanlık: Saç ekimi işleminin uzmanlık gerektiren bir iş olduğunu unutmayın. Kliniğin saç ekimi konusundaki deneyimini ve uzmanlığını araştırın. Daha önceki başarı hikayelerini ve müşteri yorumlarını kontrol edin.

GÖZDE’DEN YENİ ŞARKI GELDİ

‘’HEVESİMİN KATİLİ’’ TÜM DİGİTAL PLATFORMLARDA!

Tutkuyla yorumladığı şarkılarla geçtiğimiz yıl müzik endüstrisinde yerini alarak kısa sürede duru sesiyle dikkatleri üzerine çeken Gözde, altıncı şarkısı ‘’Hevesimin Katili’ tüm digital platformlarda yerini aldı

Doğuş’un Baba Hasreti Şarkı Yazdırdı “Babam”

Doğuş,uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı “Babam” isimli şarkısını Hayrettin Güneş yönetmenliğinde kliplendirdi.Klip çekimleri için Antalaya Kemer’i seçen Doğuş için Almanya’dan özel bir ekip ve kameralar getirildi..Film tadında gerçekleşen çekimlerde sanatçıya kalabalık bir cast ekibi eşlik etti.

VEFAKÂR ŞAHSENEM

Magazin Caddesi Yıldızları gecesinde ödüle layık görülen Şahsenem ve şarkısı “Tutamıyorum Sevdaları” birde vefa örneğini sergiledi. Ödülünü almak için sahneye davet edilen Şahsenem, geceye birlikte geldiği eserin söz yazarı ve bestecisi Murat Alphan’ı davet ederek bu eserin başarısında önce yaratıcısının hakkı var, tek başıma bu ödülü alamam dedi ve müzik adamıyla birlikte ödülü aldı.

Kış Aylarında Saç Bakımı İçin Altın Kurallar

Her mevsimin cilt ve saç bakımı açısından kendine özel ihtiyaçları oluyor. Yazın güneş birincil faktör ise, kışın soğuk havanın yanı sıra aşırı değişimler dikkat edilmesi gereken noktalar haline geliyor.

Soğuk havalar yaklaşırken, saçları nasıl korumamız gerektiğini 'Saç Bakım Onarım Uzmanı ve Danışmanı Ahmet Çoban'a sorduk.

Dışarıda soğuk ve nemden etkilenen saçlar iç mekanlara girildiğinde ani bir şok yaşayarak sıcak ve kuruluk ile karşılaşır. Nemden genişleyen saç dokusunda aynı ciltte görülen gibi çatlaklar meydana gelir. Çünkü saç da cilt gibi katmanlardan oluşur. Ama saçın bir farkı vardır, cilt kadar dayanıklı değildir ve çok daha yoğun bakıma ihtiyaç duyar. Saç dokusuda meydana gelen çatlaklar kolayca kırılma ve kopma ile sonuçlanır. Ayrıca kış aylarında nemden yoğun etkilenen saçlar aynı zamanda çok kabarır. Sonradan onarmak yerine baştan önlem almak önem kazanır.