TRT’nin dijital kanalı Tabii yayın hayatına hızlı bir giriş yaptı. Birbirinden ilginç ve önemli konularda orijinal diziler, belgesel ve filmler yayınlanmaya başladı.“Kızılelma-Bir Fethin Öyküsü” dizisi bunlardan birisi.

Tabii TV’nin iddialı dizilerinden birisi olmaya adaygösterilen“Kızılelma-Bir Fethin Öyküsü” dizisinin hakkında TRT’de 5 yıl boyunda yayınlanan ve beğeniyle takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisiyle boy ölçüşeceği ifadeleri çok abartılı.“Kızılelma…” dizisi daha çok Şehzade Mehmet’in çocukluk ve gençliği; kısmet II. Murat dönemi dış politika gelişmelerini, Şehade Mehmet’in yetişme şartlarını, saray içi çekişmeleri ve bürokraside yaşanan iç hesaplaşmaları ön plana çıkarıyor.

Dizinin Şehzade Mehmet’in çocukluğunu anlatan ender dizilerden olması önemini arttırıyor.

Konu Fatih Sultan Mehmet olunca dikkat kesilmemek mümkün değil. Türk tarihinin önder komutan ve devlet adamlarının başında gelen bir şahsiyetle ilgili yapılan çalışmalar şimdiye kadar daha çok İstanbul’un fethi ve diğer fetihleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Şehzade II. Mehmet’in çocukluk ve gençlik yıllarını ön plana çıkaran kitap, belgesel, dizi ve filmler sınırlı sayıdadır. Bu açıdan dizinin yapımcısının attığı adım önemlidir.

“Kızılelma-Bir Fethin Öyküsü” dizisinin 3. bölümünde anlatılmaya başlanan Şehzade Mehmet’in annesi Hüma Hatun’un tedavi için Manisa’ya gönderilmesi hikayesi, 4. bölümünde yolda zehirlenerek öldürülmesi, Hüma Hatun’un dizide anlatıldığı şekliyle öldürülmesinin gerçeklerle bağdaşıp bağdaşmadığı tartışma konusudur.

Teamüllere göre şehzadeler anneleriyle sancaklara gönderilirdi.

Candaroğullarından İsfendiyar Beyiİbrahim Bey’in kızı olan Hüma Hatun’un 1449’da öldüğü ve Şehzade Mehmet tarafından Bursa Muradiye Camindeki Hatuniye Türbesine(Ak Türbe) defnedildiği kayıtlarda mevcuttur.

Şehzade Mehmet’in Edirne sarayından Manisa’ya 10’lu yaşlarda gönderildiğini biliyoruz. Her ne kadar Babinger Şehzade Mehmet’in 3-4 yaşlarında Amasya’ya gönderildiğini iddia etse de Halil İnalcık, Feridun Emecen gibi modern tarihçiler tarafından bunun gerçeği yansıtmadığı ortaya konulmuştur. Dolayısıyla Şehzade Mehmet’in gittiği tek sancak şehri Manisa’dır.

Konuyla ilgili Halil İnalcık “Sultan Murad, 1443 yazına doğru, rüşd çağına girmiş bulunan ikinci oğlu MehmedCelebi'yi, eski Türk devlet ananesine göre idare ve hükûmet işlerine alışmak üzere Mağnisa'ya, Saruhan tahtına gönderdi. O zaman 12 yaşına basmış olan Mehmed Çelebi 2 tuğ ve sancak alarak yanında lalası KasabzadeMahmud ve Nişancı İbrahim beyler olduğu halde Saruhan eline doğru yol alırken,”[1]değerlendirmesini yapar. Şehzade Mehmet (II)’in yanında annesi Hüma Hatun, sütannesi Daye-Hundi Hatun, hocaları ve maiyeti bulunmaktadır.

Dizide anlatılmaya çalışılan Hüma Hatun’un ölümünün Şehzade Mehmet’in Manisa Sancağına çıkmadan önce gerçekleştirilmiş olduğu izlenimi gerçeklerle bağdaşmaz. Kaldı ki Şehzade Mehmet’le birlikte Manisa’ya gelen Hüma Hatun Şehzade Mehmet’in yanında uzun yıllar kalacak, 1416’da oğlunun Gülbahar Hatun’la evliliğinde bulunacak, torunu Beyazıt (II) görecektir.

Gülbahar Hatun’un ölümü hakkında dizide anlatılmak istendiği gibi Sabık Sadrazam Hacı Paşa gibi çevreler tarafından Şehzade Alaattin Ali’nin tahta çıkmasını sağlamak isteyenler tarafından öldürüldüğü iddialarına delil sunmak gerçekleri bir hayli zorlamak olsa gerektir.

[1] Halil İnalcık,Fatih Devri Üzerine Tetkikler ve Vesikalar, TTK, Ankara 1954, s.55. Ayrıca bkz. Franz Babinger, Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı, Çev. Dost Körpe, İst. 2008, Feridun M. Emecen, Fetih ve Kıyamet 1453, İstanbul, 2012.