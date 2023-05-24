ORTAKLIĞIN ÇALIŞMASINI ENGELLEYEN AZINLIĞIN ORTAKLIKTAN ÇIKARILMASI



TTK.m.208 satın alma hakkından bahsetmektedir. Buna göre, hakim şirket, doğrudan veya dolaylı olarak bir sermaye şirketinin paylarının ve oy haklarının en az yüzde 90’ına sahip ise, azlık şirketin çalışmasını engelliyor, dürüstlük kuralına aykırı davranıyor, fark edilir sıkıntı yaratıyor veya pervasızca hareket ediyorsa hakim şirket azlığın paylarını satın alarak onları, ortaklık ilişkisinin dışında bırakabilir. (Satın alınan azınlık payları borsa değeri üzerinden satın alınacağı kanunda belirtilmiştir.) Ancak maddede bahsi geçen şirketin çalışmasını engellemesi hali, dürüstlük kuralına aykırı davranması hali, fark edilir sıkıntı yaratma ve pervasızca hareket etme halinin söz konusu olup olmadığına genel kurulun ortak kararı gerekecektir. Genel kurul mahkemeden bu şartların varlığı halinde zarara sebebiyet veren ortağın, ortaklıktan çıkarılmasını talep edebilir.

Ayrıca TTK.m.616/ı bendi, bir ortaklığın kendi paylarını iktisabını farklı düzenlemiştir. Buna göre müdürün şirketin kendi paylarını iktisabı konusunda yetkilendirilmesi veya böyle bir iktisabın onaylanması genel kurulun yetkisine bırakılmıştır. Genel kurul bu yetkiyi müdüre tanımış ise bunun kararını verecek olan müdürdür, eğer bu yetkiyi tanımamış ise müdürün yapacağı işlemin geçerliliği ortaklığın onayına bağlı olacaktır.