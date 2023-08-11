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KKTC'de iktidardaki koalisyonu oluşturan UBP 8, DP 1 ve YDP 1 bakanlığa sahip bulunuyor.

İlk kabinede Maliye Bakanı olan Sunat Atun'un 27 Temmuz 2022'de istifasıyla boşalan göreve Alişan Şan getirilmişti.

Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti, 12 Mayıs 2022'de kuruldu.

Önceki Bakanlar Kurulu'nda yer alan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Maliye Bakanı Alişan Şan, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy kabine dışında kaldı.

Üstel, Özdemir Berova'nın Maliye, Hakan Dinçyürek'in Sağlık, Sadık Gardiyanoğlu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak kabinede görev yapacağını bildirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'un İçişleri Bakanlığına atandığını belirten Üstel, Oğuz'dan boşalan koltuğa Hüseyin Çavuş'un getirildiğini söyledi.

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