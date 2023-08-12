KOCAELİ AA- Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü fiziki ve zihni bütünlüğü olan, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilen, yaş almış bireylere sosyal ve kişisel gelişim desteği hizmeti sunmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyor.

"Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında Sağlıklı Yaşam Kulübü tarafından "Güvenli Yaşlanın" sloganıyla düzenlenen "ileri yaş egzersizi programı" ve "sağlıklı yaş alma eğitimleri", İzmit Sekapark ve Darıca Millet Bahçesi'nde başladı.

Dört hafta sürecek eğitimlerde, ileri yaş egzersizleri, vücut ve duruş taraması, sağlıklı beslenme önerileri, Türk zeka ve strateji oyunu mangala ve bulmaca türünden oyunların oynanması, sanatsal atölye çalışmaları yer alıyor.

Etkinliğe katılanlar memnun

İleri yaş egzersizlerine katılan 74 yaşındaki İrfan Günay, vücut yağ ölçümlerinin yapıldığını belirterek, sonuçları normal çıktığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Günay, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Egzersizin yanında burada eğitim de alıyoruz, ufkumuz gelişiyor. Egzersizleri öğreniyoruz ve eve gidince aynısı yapıyorum. Çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Eşi Hüseyin Türkücüoğlu ile ileri yaş egzersizlerine katılan Münire Türkücüoğlu da etkinlikten çok memnun kaldıklarını, bazı arkadaşlarını da davet ettiğini belirtti.

Vücut taramasının da yapıldığını aktaran Türkücüoğlu, "Erkeklerin ve kadınların vücudundaki yağ oranı, kas oranı, kilosu, boyunu bile taramadan geçirdiler. Bizleri ayrıca memnun etti. Çok verimliydi. Çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.