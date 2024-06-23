Peretyatko, orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası ile Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

"Yıldızlar ve Aryalar" başlıklı konser, aynı zamanda CRR Genel Sanat Yönetmeni ve besteci Orhan'ın da görev başında olduğu son program oldu.

Konserde, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Napolyon Savaşları'nı anan "1812 Uvertürü Op. 49" eseri, Vincenzo Bellini'nin "Norma: Casta Diva" eserinin yanı sıra Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Carl Maria von Weber ve Sergey Rahmaninov'un aralarında olduğu birçok ünlü bestecinin parçaları seslendirildi.

İki bölümden oluşan konseri 2 bin kişi izledi.