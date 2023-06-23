Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz, Sultan Abdülmecit döneminde ürünlerin yerli imkanlarla üretilmesi amacıyla 1844 yılında hizmete açılan ve Kocaeli'nin önemli tarihi yapılarından olan atıl vaziyetteki Fabrika-i Hümayun (Çuhane) fabrikasını ziyaret etti.

Deniz Ordonat Merkezi Komutanı Deniz Albay Ufuk Kartalkayası, Mühimmat Bakım ve Ana Depo Komutanı Deniz Albay Mustafa Karakaya tarafından karşılanan Yavuz, ziyaret defterini imzaladı.

Vali Yavuz, Rahmiye Mahallesi'ndeki Mühimmat Bakım ve Ana Depo Komutanlığına ait arazinin içerisinde yer alan çuha fabrikası, padişahın av köşkü-harası, hidroelektrik santrali, bacalı ambar, bedesten, dehliz, su deposu, su bendi ve dokuma atölyeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yavuz, yaptığı açıklamada, tarihe tanıklık eden bu tür yapıların özen ve dikkat gösterilerek gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu belirtti.

Yaşanan süreçlerin geleceğin teminatı olan evlatlara anlatılması gerektiğini vurgulayan Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1998 yılında tescillenerek koruma altına alınan yapıların restore edilme çalışmalarına bir an önce başlanmasını istedi.

Vali Yavuz'a, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, vali yardımcıları Salih Bıçak, Ali Ada ve Şenol Kaya ile kurum müdürleri eşlik etti.

Osmanlı Devleti'nin Kocaeli bölgesinde yaptığı ilk sanayi yatırımlarından biri olma özelliğine de sahip olan çuha fabrikası, padişahın av köşkü-harası, hidroelektrik santrali, bacalı ambar, bedesten, dehliz, su deposu, su bendi ve dokuma atölyelerinden oluşuyor.

Fabrika alanında, ayrıca tarihi çınar ağaçları da bulunuyor.

AA