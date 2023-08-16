Haber: Beyza Betül Cihan

Atlanta mahallemde yaptığımız yürüyüşlerde sheltie cinsi köpeğim Dancer burada devreye girdi. Tatlı oğlumun sevimliliği (bu konuda oldukça farkındaydı) birçok insanın yolumuzu kesip sohbet etmesine neden oldu.

Dancer uzun yürüyüşler için artık yaşlıydı, bu yüzden onu taşıma arabasına koyup orada küçük bir kral gibi hayranlarına hem köpekler hem de insanlar selam veriyordu. Tatlı oğlumuzu 2018'de kaybettik, ancak o her zaman yürüyüşlerimde benimle.

Eşimin ölümünden sonra yakın çevremde yaşayan insanlara merhaba demenin benim iyi olma düzeyimi artırmak için bir anahtar olabileceğini bilmem imkansızdı ancak bu, Salı günü yayınlanan yeni bir Gallup anketinin sonucu olarak karşımıza çıktı. Yapılan ankette, düzenli olarak komşularıyla sık sık selamlaşan yetişkinlerin, az veya hiç komşusuyla konuşmayanlara göre daha yüksek bir iyi olma düzeyine sahip olduğu bulundu.

Sayılar önemliydi: Mükemmel bir puanın 100 olduğu bir ölçekte, hiç komşuya merhaba demeyenlerin iyi olma düzeyi 51.5 iken, düzenli olarak altı komşusuna merhaba diyenlerde bu puan 64'ün üzerine çıktı.

Gallup Ulusal Sağlık ve İyi Olma Endeksi'nin araştırma direktörü Dan Witters, "İyi olma açısından en iyi sonuç altı selam vermektir," dedi. Bu endeks, kariyer, finans, sosyal, fiziksel ve toplumsal iyi olma alanlarında yapılan büyük ve ulusal bir ankettir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 2008 yılından bu yana üç aylık periyotlarla gerçekleştirilir.

Witters, "Altı selamdan sonra, komşularınıza selam vermenin ötesinde daha büyük faydalar yok," dedi. "Ancak altı, beşten daha iyidir, beş dörtten daha iyidir ve sıfıra kadar olan tüm durumlar daha iyidir."

Peki selam vermek ne anlama geliyor? Bir mırıltı, bir baş sallama, bir el sallama, bir yumrukla tokalaşma, sırtı sıvazlama veya sadece nazik bir merhaba mı? Durup sohbet etmek zorunlu mu?

Witters, "Kişinin kişiyi iyi tanımasını, durup sohbet etmesini veya hatta adını bilmesini gerektirmiyoruz," dedi. Ayrıca "muhtemelen daha fazla insanla selamlaştıkça, sadece el sallamak yerine gerçek bir konuşma yapma olasılığınız o kadar artar" dedi.

Peki düzenli ne sıklıkla? Her gün mü, her iki günde bir mi, haftada bir mi?

Witters, "Bu yorumu ankete katılan kişiye bırakıyoruz, ancak amacımız bu kişilere ne zaman gördüklerinde selam verdiklerini belirtmelerini sağlamaktı," dedi. "Bazı günler hiç olabilir, bazı günler ise hepsi olabilir."

Anket verilerinin bir analizine göre, selam demenin etkisi sadece sosyal başarıyı artırmakla kalmadı. Düzenli selamlama, aynı zamanda kişinin fiziksel, finansal, kariyer ve toplumsal sağlığını da olumlu etkiledi.

Toplumsal iyi olma, kendini güvende hissetme, duygusal bir bağa sahip olma ve mahalleye geri verme olarak tanımlandı, Witters açıkladı. "Eğer çok güçlü bir toplumsal iyi olma düzeyiniz varsa, komşularınıza selam verme olasılığınız artar ve komşularınıza selam vermek de toplumsal iyi olma düzeyinizi artırır."

Kariyer iyi olma, kişinin memnuniyet hissini ölçtü; Witters, bunun birisinin iyi bir uyum içinde olup olmadığını ve yeteneklerini kullanıp kullanmadığını içerdiğini açıkladı. Fiziksel iyi olmada, bir spor salonu faresi olmanız gerekmez; Gallup, bunu "hayatınızda yapmanız gereken şeyleri halletmek için gereken enerjiye sahip olmak" olarak tanımladı.

Witters, "Komşu canlısı olmanın, kesinlikle mahallenizde dışarıda olmanızı ve bedeninizi hareket ettirmenizi artıracağını düşünüyorum," dedi.

Finansal iyi olma, Gallup anketinde ne kadar para kazandığınız değil, sorumlu harcama alışkanlıklarına sahip olmak ve finansal güvenliğe doğru ilerlemek olarak tanımlanır.

"Muhtemelen, komşulara selam vererek artan finansal iyi olma düzeyi, daha yüksek finansal iyi olma düzeyine sahip olan kişilerin, dışarıda olmaktan daha rahat hissettikleri daha güvenli bir bölgede yaşama olasılığı daha yüksek olduğu için," dedi Witters.

Yeni anket ayrıca selam sayısını, bir kişinin "başarı" düzeyiyle karşılaştırdı; Gallup'un genel Yaşam Değerlendirme Endeksi'nde nasıl tanımlandığına göre. Başarıyı ölçmek için Gallup, insanları kendilerini 10 basamaklı bir başarı merdiveninde hayal etmeye davet ediyor, 10 en iyi olası yaşamı ve sıfır en kötü olası yaşamı temsil ediyor, hem şimdi hem de beş yıl sonra.

“Kendilerini mevcut yaşamlarında 7 veya daha yüksek bir sıralama ve gelecekteki yaşamlarında 8 veya daha fazlası olarak sıralayan kişilerin 'başarılı' olarak kabul edildiğini söyledi Witters.

Başarılı olarak kabul edilme olasılığı, selam vermeyen kişiler için sadece %38.1 iken, beş komşuya selam verenlerde %60.5'e çıktı, anket buldu.

Kim daha sık merhaba der?

Amerikalıların çoğu, komşularına düzenli olarak ortalama beş defa merhaba diyor, mahallelerinde altı veya daha fazla kişiye selam verenlerin oranı ise %27. Ancak bu yaşa göre oldukça farklılık gösterdi. 30 yaşın altındaki yetişkinler ortalama 2.9 komşusuna merhaba diyor, sadece %14'ü düzenli olarak altı veya daha fazla kişiye selam veriyor.

“Bu muhtemelen finansal iyi olma ve kentsel yoğunlukla ilgilidir. Gençler çoğunlukla iç şehirlerde yüksek katlı daire veya apartmanlarda yaşamaya daha yatkındır,” dedi Witters. “Çoğu zaman komşularınızı bile tanımazsınız, birinin size merhaba demesi ise ayrı bir mesele.”

Genç kuşakların akıllı telefonlarına daha fazla ilgi gösterme eğilimleri de etkili olabilir, dedi: “İnsanlar yukarıya bakıp merhaba demiyorlar, cihazlarına aşağı bakıyorlar. Bunun bir faktör olma ihtimaline son derece açığım.”

Buna karşın, 65 yaş ve üstü yetişkinlerin %41'i genellikle ortalama 6.5 veya daha fazla komşusuyla konuştuğunu buldu anket.

“Selamlaşma yaşla birlikte oldukça düzenli bir şekilde artıyor,” dedi Witters. “Yaşlı Amerikalılar, komşularıyla tanışma fırsatlarının daha büyük olduğu bir orta veya küçük boyutlu kasaba veya hatta kırsal bir alana emeklilik sonrası taşınma eğilimindedir.”