Ülke gündemini komedi gibi izleyen benim gibi ciddi bir kitle vardır.

Çizgisi net(!) Liderlerin "u" dönüşlerini ti'ye alan komik videoları çok seyrederim...

Acaba bu seçmenler, milyonlar, onca kitle, bunları seyretmiyor mu?

Yoksa siyasiler bu toplumun aynası mı?

Bizim de özümüz, sözümüz bir değil mi?

Yoksa Erdal Çakmak abimin tabiriyle "bizden de mi adam olmaz?"

Memleket yol geçen hanı...

Her telden, her tenden, her dilden, her milletten insan bu coğrafyada yaşıyodur.

Dünya'da bu kadar kozmopolit bir ülke daha var mıdır?

Ne demek istediğimi merak edenler, gidip İstanbul Şirinevler meydanında sadece beş dakika oyalansınlar!

Evet evet...

Sadece beş dakika!

Bu coğrafyadan bir insana rastlama olasılığı neredeyse imkânsız!

Bizzat denedim!

Son İstanbul seferimde, Şirinevler'den metroya (veya metrobüse, artık her neyse) aktarmayı 4 kişiye sordum.

Üstelik yabancı olmadığını düşündüğüm insanlardı.

Simaları seçerek sorumu yönelttim!

Üçüyle hiçbir şekilde iletişim kuramadım.

Dördüncüye gelince "aha buldum, kesin bizim doğudan biri" diye umutlandım.

Doğudandı ama bizim doğudan deĝilmiş adam...

O da Irak'lı bir öğrenci çıktı.

Yarım yamalak türkçesi ile beni biraz da gülümseterek güvenliğe sormam gerektiğini, böylesinin daha sağlıklı olacağını söyledi.

Ben akıl etmiyorum ya...

Güvenlik görevlisini o hengâmede bulamamıştım.

İstanbul'da bulunan mobilya fuarına gitmenin yollarını araştırıyordum.

Üstelik İstanbul'u iyi/kötü bilen biriyim.

Pedagojik Formasyonumu Yıldız Teknik'ten almıştım.

Öğrencilik yıllarımda da İstanbul'da peynir toptancılığı yapan insanlarla çalıştım.

Haliyle her mahalleye girip çıkmışımdır.

Hem de defalarca...

Gel gelelim İstabul bizden başka herkese mekân, memleket olmuş...

Tas kayıp...

İnsanların elini kolunu sallaya sallaya girebildiği kaç tane ülke daha vardır acaba?

Mübarek yol geçen hanı...

Memleketin yarısı insan kaçakçısı sanki...

Milyonlarca resmi statülü mülteci varsa, bir o kadar da eşgali belirsiz kaçak var bu topraklarda...

Her an, her yer bir kaosa gebe!

Her neyse...

Affola ama...

Bazen esas meselemden uzaklaşıyorum gayrı ihtiyari...

Sizlerle bu köşede dertleşmeyi seviyorum.

Derdimi dile dökeyim derken bazen de konudan sapıyor, bambaşka mecralarda geziniyorum.

Başlıĝıma tekrar döneyim..

Şeriat diyordum!

Kuranın kendisidir Şeriat!

Allah'ın kanunlarıdır! Kurallarıdır!

Öcü deĝildir!

Her telden milleti barış ve huzur içinde yaşatan mükemmel nizamın adıdır Şeriat!

Egemenliğin Allah'a ait olduğu muhteşem bir nizam!

Bizim idaresini hak etmediğimiz huzur başkentidir Şeriat!

Ama bu toprakların mayasında var olan Şeriat kadar "öcü" gösterilen bir nizam daha var mıdır?

Her gün gariban ailelerin yasına, matemine sebep olanlar bu memleketin vergilerinden güç alıyorlar!

Mecliste partileri var!

Makam arabaları...

Milyonlarca lira hazine yardımları!

Mesela komünistler var!

Bu sisteme karşı olanlar...

Kendi sistemlerini kurmak için mücadele edenler.

Nizamı deĝişmek uğruna çabalayanlar...

Bunu söylemekten de imtina etmeyenler var!

Onlar da meclisteler...

En üst perdeden davalarını haykırabiliyorlar!

Hepsine eyvallah diyen beyazlar...

Neden Şeriat'a "haydi yallah" diyorlar?

Çünkü adaletten, şeriatın getireceği "herkes için eşit adalet" ülküsünden korkuyorlar!

Yağlı urgan ağır gelir günahkâra...

Devamı başka zamana inşallah...

Vesselam...