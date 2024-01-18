Fenerbahçe 81, Galatasaray ise 86. dk buldukları goller ile zirve yarışına devam etti.

Ligin ilk yarısını iki puan farkla lider tamamlayan Fenerbahçe ve takipçisi Galatasaray’ın 3 puanlar yarışa devam ettiği Trendyol Süper Lig de 20. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Futbolseverlerin 23 gol izlediği hafta da sadece 1 maçı deplasman ekibi kazanırken 6 maçı ev sahibi takımlar galibiyet ile sonuçlandırdı, 3 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Lider Fenerbahçe haftayı Gaziantep FK deplasmanında geçirdi. 81. dakikada İrfan Can Kahveci ile galibiyet golünü bulan sarı-lacivertliler golcüsü Dzeko ile bir de penaltıdan yararlanamadı. Bu sezon oynadığı 10 deplasman maçından 9 galibiyet çıkartan Fenerbahçe bu alanda yenilgisiz tek takım konumunda.

Sivasspor deplasmanında yaşanan puan kaybı ile liderin 2 puan gerisine düşen Galatasaray, evinde ligde son 4 maçını kaybeden ve oldukça zor günler geçiren Kayserispor’u konuk etti. Kadrosunda önemli eksikleri bulunan sarı-kırmızılılar maçı bir türlü koparamadı. Oldukça stresli geçen son dakikalar da Mertens ile bulduğu penaltı golü ile haftayı 3 puan ile kapadı. Diğer golü yan topta kafa vuruşu ile topu ağlara gönderen Nelson ile bulurken, Kayserispor da maça dengeyi getiren gol Aylton ile gelmişti. Evinde bu sezon oynadığı 10 maçın tamamını kazanan Galatasaray da bu alanda yenilgisiz tek takım konumunda.

Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan ardından Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve geçici olarak Serdar Topraktepe ile yola devam eden Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde ilk maçına Karagümrük deplasmanın da çıktı. Genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Rashica ve Gedson Fernandes ile skor bulan siyah-beyazlılar karşılaşmadan 3-0 galip gelerek üst üste ikinci defa sahadan üç puanla ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Beşiktaş haftayı 35 puan ile 4.sırada tamamladı. Karagümrük ise 20 puanla düşme hattında kaldı.

Trabzonspor ise Antalyaspor deplasmanında maçın henüz 2. dakikasında Fountas ile öne geçerken Sagiv Jehezkel ile cevap gelince sahadan bir puan ile ayrıldı. Haftayı 3. sırada noktalayan Trabzonspor önümüzde ki hafta sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Sergen Yalçın yönetiminde 3. maçından da puan ile ayrılan Antalyaspor 29 puanla 7. Sırada haftayı noktaladı.

Anadolu ekipleri ve diğer İstanbul takımlarının karşılaşmalarında ise; özellikle alt sıraları ilgilendiren birbirinden önemli mücadeleler sahne oldu. Hatayspor sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalırken, iki ekip son 8 maçından da galibiyet ile ayrılamamış oldu. İstanbulspor da sahasında Konyaspor ile golsüz berabere kaldı ve taraflar birer puanı hanesine yazdırdı. Samsunspor ise sahasında Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek haftalar sonra düşme hattının üzerine çıkmayı başardı. Rizespor evinde Adana Demirspor’u tek gol ile geçerek ligde 5. sıraya kadar yükseldi. Başakşehir evinde Alanyaspor’u 3-2, Ankaragücü de sahasında Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmış oldular.

Gol krallığında Dzeko 16 gol ile zirvede yer alırken, sakatlığı nedeni forma şansı bulamayan Icardi ve Kayserispor’dan Pendikspor’a transfer olan Thiam da 12 gol ile yarışta yer aldı.