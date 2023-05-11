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Selde kaybolanların sayısıyla ilgili henüz resmi rakam olmadığını belirten Muyaya, sivil toplum kuruluşlarına göre 4 binden fazla kişinin hala kayıp olduğunu sözlerine ekledi.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya yaptığı açıklamada, Güney Kivu eyaletine bağlı Bushushu ve Nyamukubi köylerinde geçen hafta meydana gelen sel felaketinde kaybolan 26 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısının 438’e yükseldiğini bildirdi.

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