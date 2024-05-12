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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Yılport Samsunspor , Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı.

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