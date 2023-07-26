Muğla

Kanocular, Köyceğiz Gölü ve Namnam Çayı'nda oluşturulan parkurda günde çift antrenmanla 3-5 Ağustos'ta düzenlenecek şampiyona için çalışıyor.

Şampiyonaya, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü kano takımından minik, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde 25 sporcu katılacak.

Kano Milli Takımı Antrenörü Ufuk Özcan, gazetecilere, Türkiye Şampiyonası'ndan iyi dereceler beklediklerini söyledi.

Yaz spor okulu kapsamında 60'a yakın sporcuya kano eğitimi verildiğini ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Sporcuları yaz spor okullarına aldıktan sonra bir eğitim veriyoruz. O eğitimle beraber sporcular minik, yıldız, genç kategorilerinde Türkiye şampiyonalarına giriyor. Bu şampiyonalara ve yarışlara girdikleri sürece de milli takıma seçilme hakkı kazanıyor. Amacımız buradan milli takıma sporcu vermek. Her yıl milli takıma sporcu veriyoruz. Sporcularımız Muğla'yı ve ülkemizi yurt dışında temsil ediyor. Bu da bizleri gururlandırıyor."

AA