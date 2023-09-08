Haber: Mert Osman Erman

Bu, geç Kraliçe'nin tahta çıkış tarihini ve babasının ölümünü işaretlediği yol gibi bir sürekliğin oldukça uygun bir görüntüsüdür, çünkü bu yıl değişim veya reformdan ziyade istikrar ve güvenin daha fazla hakkında olmuştur.

Modernleşen bir hükümdarın beklentileri şimdiye kadar ertelenmiştir.

"Şaşırtıcı bir şekilde sürpriz eksikliği ile dikkat çekti," diyor kraliyet yorumcusu Pauline Maclaran. "İnsanlar onu Kral olarak çok hızlı bir şekilde kabullenmişler." Kraliçe II. Elizabeth'in uzun saltanatının ardından kamu kabulü kazanan sessiz bir yılı olduğunu düşünüyor ve geçiş yönetimi ve felaketlerden kaçınma konularında başarılı olduğunu söylüyor.

Başarılar kontrol listesi, Almanya'ya ilk devlet ziyareti dahil olmak üzere diplomasi başarısı olarak geniş bir biçimde görüldü. Ve ton değişikliği açısından, Taç giyme töreni daha çeşitli, çok dinli bir Britanya'nın dikkatlice düzenlenmiş bir gösterisiydi ve Kral'ın bir "toplulukların topluluğu" olarak adlandırdığı şeyden oluşuyordu.

Ngozi Fulani ırk sorunu nedeniyle utanç verici anlar yaşandı - Buckingham Sarayı'ndaki bir siyah İngiliz misafire sürekli olarak "gerçekten nereden geldiğini" sordular. Ancak bu hızlı bir şekilde çözüldü ve uzlaşma mesajları ile sona erdi.

Kral'ın siyasi konularda aşırı gitme endişeleri henüz gerçekleşmedi, ancak çevresel kampanyalara olan ilgisini sürdürdü. "Kraliçe Camilla" geçişi de çok fazla tüyü dikenlere yol açmadan gerçekleşti ve Taç giyme törenindeki Kraliçe Eşi'nin yarı yolda bırakılması uygulandı.

Camilla, kadınları bekleyen geleneksel terimi ortadan kaldıran daha modernleştirici değişikliklerden birini yaptı. Ayrıca şiddet karşıtı kampanyayı sürdürdü, önceki kuşaklar tarafından muhtemelen ele alınmayan bir konu.

Ancak bazı kişiler hala onun "Kraliçe" unvanını kullanımı konusunda şüpheli. Prenses Diana'nın eski özel sekreteri Patrick Jephson, "Sonuçta, Prens Philip, kraliçenin kocası olarak tüm zamanı boyunca Prens Konsort olarak başardı" diyor.

Önümüzdeki zorluklar

Aile sorunları açısından, Prens Harry'nin anı kitabı "Spare"ın gölgesi Kral'ı gerçekten yakmadı. Kitap, kurumu sallamış olabilirdi, ancak Kral kendisi daha çok esasen iyi niyetli ve sempatik bir figür olarak tasvir edildi, bazen şaşkın ve melankolik bir figür olarak.

Prens Andrew da bu yılın çoğunu kamunun gözünden uzak bir şekilde geçirdi, tekrarlanan kamuoyu yoklamalarına rağmen kamuya geri dönme isteği ile ilgili söylentiler var.

Ancak ele alınması gereken hala sorular var.

"Kraliyet finanslarının şeffaflığıyla ilgili sorunlar var, halk bu kuruma çok para ödüyor. Bu nokta şu anda zayıf bir nokta" diyor Modern Tarih Profesörü Jones, University College London'da modern tarih profesörü.

Ayrıca, "köleliğin mirası" hakkındaki soruların tekrar tekrar gündeme geleceği sorularına bir tür yanıt sunmaları gerekiyor. İngiltere'de politik olarak önemli olduğu gibi, köleliği ve Kraliyet Ailesi'nin tarihî bağlarını ele alma meselesi, Bazı İngiliz Milletler Birliği ülkeleriyle ilişkiler için de özellikle önemli olacaktır.

Ancak kraliyet uzmanı, Kral'ın en büyük zorlamanın toplumsal bilinçli ve finansal baskıları hisseden birçok kişiye karşı duyarlı görünme ihtiyacı olduğunu düşünüyor. "İnsanlar açken, tarih bize, hükümetler için kötü gittiğini gösteriyor" diyor Jones. "Monarşi, sosyal bir uzlaşmaya dayanıyor."

Bu açıdan Kral, bir yemek bankasında yeni bir dondurucu açmaya hazır gibi görünüyor, sadece bir binanın kurdelesini kesmek kadar sık sık değil. Whitelock, onun referans verdiği NHS ve yaşam maliyeti krizi ile "oldukça radikal" olan Noel mesajını söylüyor.

Ancak monarşiyi nasıl işlettiğine dair değişiklikler daha az öyle oldu. Kraliyet harcamaları azalmadı. Hala "resmi" bir doğum günü var, gerçek olanı da var. Buckingham Sarayı'nın uzun vadeli geleceği hala belirsiz görünüyor. Şu anda onarımda, ancak Kral ve Kraliçe'nin gerçekten orada yaşayıp yaşamayacakları soru işareti olabilir.

Daha "zayıf bir şekilde küçültülmüş" bir Kraliyet Ailesi'ne bir kaydırma olmadı, ancak çalışan prensler olarak Prens Harry ve Prens Andrew'ın çıkarılması bunu varsayılan olarak başarmış olabilir.

Ancak kamu ne düşünüyor?

En son anketlere göre, monarşi destekçileri ve karşıtları için iyi haberler var. Bu hafta yapılan bir YouGov anketi, İngiltere'nin bir monarşi olarak kalması konusunda net bir çoğunluğun, yüzde 62'sinin desteklediğini gösterdi.

Ancak yüzde 26 seçilmiş bir devlet başkanını istiyordu, on yıldan fazla bir süreyi kapsayan anket serisinin içindeki en yüksek rakam buydu. Bu, gençler arasında monarşiye olan karşıtlığın artması ile desteklendi, 18 ila 24 yaş arasındaki gençlerin sadece yüzde 30'u monarşanın "İngiltere için iyi olduğunu" düşünüyor.

Monarşi karşıtı kampanyanın lideri Republic'in lideri Graham Smith, "cumhuriyetçilerin momentumu var ve monarşinin geleceği hiç bu kadar kırılgan görünmemişti" diyor.

Monarşiye karşı protestolar, kraliyet etkinliklerinin daha düzenli ve görünür bir parçası haline geldi. Ancak yazar ve tarihçi Sir Anthony Seldon, Kral'ın kişisel popülaritesine işaret ediyor, aynı YouGov anketinin yüzde 59'unun iyi bir iş çıkardığını düşündüğünü gösteriyor.

"Kimse 2022 Eylül'ünde Kral Charles'ın bu kadar iyi bir ilk yılı geçireceğini hayal etmedi," diyor Sir Anthony.

Kalabalıklarla yapılan yürüyüşlerde, el sıkışan ve halkla konuşan bir Kral'ın sıcak bulunduğu görünüyor, elleriyle bir hükümdar. Bazen resmi ziyaretlerde sivil erdemlerin uzun sıralarını karşılamaktan daha çok keyif aldığı izlenimini veriyor.

Bedensel dildeki bu değişiklik saltanatın görünür farklarından biri olmuştur, diyor Manchester Metropolitan Üniversitesi Kraliyet Tarihçisi Jonathan Spangler.

Daha az uzak duruluyor. Ve Dr. Spangler, Kral'ın yıllar içinde geniş bir temas ağı oluşturmak konusunda iyi olduğunu söylüyor. "İnsanlarla konuşmak, fikirlerini bilgilendirmesine yardımcı olur" diyor.

Ancak bu bağlantı gençler ve monarşiye daha az ilgi gösterenler için çalışabilir mi?

"Kraliçe kamusal alanda asla bir görüş ifade etmemesi nedeniyle övüldü. Ancak gençler şimdi, 'Eğer bir platformunuz varsa, kullanın' diyor," diyor Whitelock.

Monarşi hakkında yeni bir kitap olan "After Elizabeth"ın yazarı Ed Owens, Kral'ın saltanatı geliştikçe, genç nesillerin sosyal adaletsizlik duygularının yanlış tarafında olduğunu göstermemek için bir zorluk olduğunu söylüyor.

Ev bulunamayan, öğrenci borcu ve yaşam maliyeti baskıları gibi sorunlara yönelik bir kuşaklık bir şikayet duygusu var ve Owens, monarşinin geleceğinin bu haksızlık sembolü olarak görülmemesi için tehlikeli olacağını öne sürüyor.

Kral'ın sonbaharda büyük bir gıda projesi planladığına inanılıyor - israfı önleme ve kaliteli gıdalara daha iyi erişim sağlama konularında, sürdürülebilirlik ve gıda yoksulluğu ile ilgili endişelerle uyumlu olabilir.

Ancak Kral Charles'ın saltanatında genellikle gözden kaçırılan bir başka faktör daha var. İngiliz tarihinde hiçbir monark daha yaşlı bir yaşta tahta çıkmamıştır. 74 yaşında modernleşen yeni bir hükümdar olmak kolay değil.

Bu nedenle Prens William bu saltanatta çok önemli bir figür haline gelmiştir. Modernleştirmenin çoğu ve

evsizlik gibi sosyal sorunları üstlenme, Prens Charles of Wales tarafından yapılacaktır. Geleneklerdeki değişiklikler, muhtemelen Prens William aracılığıyla gelecektir.

Patrick Jephson, Kral'ın "işleri aceleye getirmediği" konusunda kendisini çok rahat hissettiğini söylüyor. Şimdi bir yazar ve yayıncı olan Mr. Jephson, monarşinin zor ekonomik zamanlarda özellikle bir "zorlama" olarak görünmeye devam etme zayıflığına dikkat çekiyor.

Kral'ın saltanatının bitmez tükenmez zorluğu, bu kamuoyuna değer ve amaç mesajının "günlük olarak yeniden kurulması" gerekliliğidir diyor.