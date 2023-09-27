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Böylelikle şirketin Rusya pazarı ndan tümüyle çıkacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Rus kullanıcılar için “sorunsuz bir süreç” sağlanması için çıkış sürecinin bir yıl süreceği kaydedildi.

MOSKOVA AA- Binance’den yapılan yazılı açıklamada, şirketin Rusya’daki tüm varlıklarının CommEX firmasına satılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

PTT Teknoloji ile BinBin arasında akıllı ulaşım sistemleri alanında iş birliği

PTT Teknoloji ile BinBin arasında akıllı ulaşım sistemleri alanında iş birliği

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