Teklifin birinci bölümü üzerinde konuşan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, yasanın hazırlanış şeklini eleştirdi. Çalışkan, şu ifadeleri kullandı:

"Madem bu yasayı bürokratlar hazırladı, size teslim etti, hepsini olduğu gibi getirdiniz, bari sonuna da bir ilave ederek deseydiniz ki, 'ey bürokrat, kötü örneklerine şahit olduğumuz üzere siz de görevinizi suistimal ederseniz size de şu şu yaptırımlar uygulanır.' O son bir cümleyi eklemekten bile aciz kalınmış olduğu maalesef ki görülüyor."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri de Çalışkan'ın eleştirilerine cevap vererek, "Yasanın yapım süreciyle ilgili olarak ortaya getirdiği eleştirileri iki açıdan son derece talihsiz buluyorum. Her şeyden önce prensipte TBMM süregelen bir yasama sürecine ilişkin olarak, 'işte bir yerlerde hazırlanıyor, noktasına virgülüne dokunmadan geçiriliyor' şeklinde bir ifade kullanılmasını ben bu Meclis'e saygısızlık olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından Komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.