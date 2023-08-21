ANKARA AA- Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Anadolu Salonu'nda "Cumhuriyetin 100'üncü Yılı Etkinlikleri" kapsamında açılan sergide, Darphane ve Damga Matbaası Koleksiyonlarındaki Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi nişan, sikke, madalya, hatıra para ve kıymetli evraktan oluşan objeler yer alıyor.

Sergide, paranın ilk basıldığı Lidya'daki sikkelerden Cumhuriyet dönemindeki son paraya kadar farklı dönemlere ait bakır, gümüş, altın madeni paralar, değerli madalya ve nişanlar bulunuyor.

Son 6 Osmanlı padişahına ait nişan, 65 pırlantadan oluşan "Donanma Nişanı", antik dönem, Selçuklu, Osmanlı, Artuklu, Bizans ve ilk İslam paraları, koleksiyonun ana teması olarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Birbirinden kıymetli eserlerin yer aldığı sergi, geçmişte kullanılmış ekmek karneleri, mühür kayıt defterleri, tedavül para albümleri, pul örnekleri, kimlik, ehliyet, evlenme cüzdanlarını da barındırıyor.

Paranın 2 bin 700 yıllık geçmişini yansıtan 500 eser arasında, ilk kez Lidyalıların kullandığı paralar ile Fatih Sultan Mehmet'in darphaneyi yaptırdığı zaman bastırdığı ilk altın para ve Büyük İskender döneminde bastırılan paralar da yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Kıymetler Muhafızlığı Amiri Yaşar Çukur, AA muhabirine sergiyle ilgili bilgi verdi. Çukur, serginin Ankara'da bir aylığına açıldığını ve yoğun ilgi gördüğü için süresinin uzatıldığını söyledi.

"Paranın 2 bin 700 yıllık tarihini görmek mümkün"

Sergide çok önemli eserlerin olduğunu ve bu nedenle insanların ilgisini çektiğini anlatan Çukur, "Sergi açılalı yaklaşık 8 ay oldu ve Ankara halkından çok fazla ilgi gördük. Özellikle bilim insanları, ekonomiyle uğraşanlar, öğrenciler gibi çok sayıda ziyaretçi geliyor. Burada darphanede kayıtlı olan 500 eser sergiliyoruz. Osmanlı nişanlarının tamamını sergiliyoruz, 56 Osmanlı madalyası var, onları sergiliyoruz. Lidyalıların ilk parasından Cumhuriyet dönemine kadar olan 190 adet para sergiliyoruz. Kısacası paranın 2 bin 700 yıllık tarihini görmek mümkün." dedi.

Çukur, serginin, günlük ortalama 2 ila 3 bin arasında ziyaretçi ağırladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Para ve tarih bir araya geldiğinde insanların çok ilgisini çekiyor, beklediğimizden fazla gelen oluyor. Buradaki eserler gerçekten çok kıymetli, halkımız tarihini ve Osmanlı eserlerini çok seviyor. Sergimiz Türkiye çapında en büyük para sergilerinden diyebiliriz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı, bir aylık protokol yaptık, Ankara ve dışarıdan gelen ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdiği için 8 aydır hala buradayız ve her geçen gün ilginin arttığını görüyoruz."

Rusya'dan gelen Anna Koçaş, burada sergilenen tarihi paraların dikkatini çektiğini söyledi. Sergiyi keyif alarak gezdiğini ve tarihi bir yolculuğa çıktığını ifade eden Koçaş, "Tarihi madeni paralar görmek benim için değişiklik oldu, şaşırdım. Sergi çok güzel, beğendim. Hepsinin tarihi çok eski, çok kıymetli bu sayede yeni bir şey öğrendiğim için çok mutluyum." değerlendirmesini yaptı.

Özlem Aydın da sergi sayesinde tarihi öğrendiklerini anlattı. Sergiyi çok beğendiğini dile getiren Aydın, "Sergiyi çok beğendim, hatta ilkokulda bana harçlık olarak verilen paraları da burada görmek çok mutlu etti, çoğunu unutmuştum, görünce yeniden hatırladım. Babamın da para koleksiyonu var, ben çok severim tarihi paraları. Sergi sayesinde çocukluğuma döndüm." ifadelerini kullandı.