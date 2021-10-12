5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 285 Bin Kişiyi Ağırladı

Coğrafya Lezzettir temasıyla bu yıl 5. Kez gerçekleşen Uluslararası Adana Lezzet Festivali 3 gün boyunca 285 bin ziyaretçiyi ağırladı. 51 konuşmacı ve 23 şefin katıldığı konferans ve lezzet sahneleriyle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan festivalde, 100’den fazla marka ürünleriyle yer aldı. 11 bin yatak kapasitesine sahip Adana’da tüm otellerin dolduğu festival döneminde, Tarsus ve Mersin gibi çevre il ve ilçelerdeki turistik tesislerin de doluluk oranlarında artış yaşandı. Adana gastronomi kültürünün tanıtımına büyük katkı sağlayan festival, 3 gün boyunca şehrin ekonomisine 150 milyon TL’lik katkı sağladı.

Haber Dinçer KARACALAR