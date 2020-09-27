Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1124
ALTIN
458.727
DOLAR
7.6460
STERLİN
9.8321
EURO
8.8844
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi 
Son Dakika
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale...
'Can kaybı 7 bin 929'a yükseldi'
Son Dakika
'Can kaybı 7 bin 929'a yükseldi'
Beykoz'da ormanlık alanda yangın
Son Dakika
Beykoz'da ormanlık alanda yangın
Bakan Selçuk öğrencileri uyardı
Son Dakika
Bakan Selçuk öğrencileri uyardı

Altın Safran Film Festivali'nde ödüller verildi 

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde, yönetmen Arash Es'Haghi‘nin 'Gracefully'  adlı belgesel filmi birincilik ödülüne layık görüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Eylül 2020 Pazar 10:40
0 Okunma
Altın Safran Film Festivali'nde ödüller verildi 

Safranbolu Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin ödül töreni Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde düzenlendi.  Törende, profesyonel kategoride Arash Es'Haghi'nin belgeseli en iyi film seçildi. Profesyonel film kategorisinde Jüri Özel Ödülü, 'Aynı Evin Çocukları' ile Hasan Özgen ve Kurtuluş Özgen'e verildi.

Amatör film kategorisinde En İyi Belgesel Film Ödülü'nü 'Uzaklarda' isimli eseriyle Arjin Civan Şahin, aynı kategoride Süha Arın Özel Ödülü'ne 'Orman Çakalları' filmiyle Tufan Yıldız, Jüri Özel Ödülü'ne de 'Kördüğüm' ile Selim Uyar layık görüldü.

Serbest kategoride En İyi Belgesel Ödülü, 'Uçurumun Kenarında' ile Ali Can Abacı'ya, serbest kategoride Jüri Özel Ödülü, 'Satlık' eseriyle Nurselin Aktaş'ın oldu. En İyi Proje Ödülü'nü ise 'Safranbolu'da Bir Başkan' isimli çalışmasıyla Alper Şahin aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Altın Safran Film FestivaliSafranbolu BelediyesiKarabük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pestil ve kömeden yapılan gelinlik, Ankara'daki fuarda sergilendi
Pestil ve kömeden yapılan gelinlik, Ankara'daki fuarda sergilendi
Zeki Müren'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını
Zeki Müren'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını
Altın Portakal Film Festivali, çevrim içi etkinliklerle tüm Türkiye'ye ulaşacak
Altın Portakal Film Festivali, çevrim içi etkinliklerle tüm Türkiye'ye ulaşacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans