Antalya'da festivalin simgesi 59 Venüs heykeli şehirle buluşmaya hazır

ANTALYA - Bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne sayılı günler kala, festivalin simgesi olan Venüs heykelleri depolardan çıkartıldı. Bakım, onarım işlemlerinden sonra altın rengine boyanan 59 Venüs heykeli, şehrin belirli noktalarına yerleştirilecek.



Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl 59'uncusu gerçekleşecek. 1- 8 Ekim tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak festivalin başkanlığını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, Film Forum Moderatörlüğü'nü ise oyuncu Damla Sönmez yapacak. Pandemi nedeniyle ara verilen festivale katılan sanatçıların yer aldığı kortej ise bu yıl tekrar düzenlenecek. Festivalde bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10, Belgesel Film Yarışması’nda 10, Kısa Metraj Film Yarışması’nda ise 12 film yarışacak.



DAĞITIMA BAŞLAYACAĞIZ'



Festivale sayılı günler kala kentte hazırlıklar da son hızla devam ediyor. Festivalin simgesi olan Venüs heykellerinin, depolardaki bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Altın rengine boyanan Venüs heykelleri önümüzdeki günlerde şehri süslemeye hazırlanıyor.



Antalya Altın Portakal Film Festivali Teknik Müdürü Hüseyin Kara, depolardan çıkartılan Venüs heykellerinin onarımı yapıldıktan sonra boyamasının yapıldığını anlattı. Kara, “59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında festivalin simgesi Venüs heykellerimizi şehrimizin değişik noktalarına dağıtımına önümüzdeki günlerde başlayacağız. Tamiratını, bakımını ve onarımını yaptık. Şu an hazır durumda. Pazartesi ya da salı gününden itibaren dağıtıma başlayacağız. Bu yıl festivalin 59'uncusu gerçekleştiği için 59 Venüs heykelini şehrin değişik noktalarına yerleştireceğiz" dedi.