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Azərbayca'nın Səs Kuylu Projesi Türkiye'de!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Eylül 2021 Salı 11:58
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Azərbayca'nın Səs Kuylu Projesi Türkiye'de!

Gazeteci ve yönetmen Orhan Şahbazov tarafından "BizimTV" Online Televizyonu 9.08.2010 tarihinde, "AzertürkTV" Online Televizyonu ise 09.08.2019 tarihinde kurulmuştur.

TELEVİZYONUN KURULUŞ AMACI

Televizyonun temel amacı, Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliğini, devlet milletinin ideolojisini ve kutsallığını tüm dünyaya tanıtmaktır. 

Orhan Şahbazov liderliğindeki "Can bir, kan bir" projesinin her iki ülkede de tanınmayan yeteneklerin tanınmasını desteklemektir. Hem BizimTV hem de AzerTürk TV' de iki ülkenin yetenekleriyle ilgili haber ve röportaj yayınlanıyor. 

Orhan Şahbazovun "Acı Gerçek" mafya dizisinde de Türkiyeden 11 oyuncu yer alacak. Gelecekte proje üzerinde daha büyük çalışmalar yapılacaktır.

Haber: Nihat İlikcioğlu

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Azərbaycanın Səs Kuylu Projesi Türkiyede
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