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Bakan Ersoy 'İnanç ve Sanat' sergisinin açılışına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'İnanç ve Sanat' sergisinin açılışına katıldı. Müzeyi gezdikten sonra açıklama yapan Bakan Ersoy, "Daha önce Topkapı Sarayı envanterinde bulunan eserleri burada sergiliyoruz. Ücretsiz olarak sergilenecek. Ramazan boyunca herkesin fırsat buldukça gün içinde gelmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Nisan 2021 Cuma 15:31
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Bakan Ersoy 'İnanç ve Sanat' sergisinin açılışına katıldı

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde yer alan 'İnanç ve Sanat' sergisinin açılışına katıldı. 150 eserin sergilendiği açılışta Bakan Ersoy'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti. Açılışta sergiyi gezen Bakan Ersoy, 7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar uzanan eserler hakkında bilgi aldı.

"İLK TÜRKÇE YAZILMIŞ OLAN 1333 TARİHLİ KURAN-I KERİM BURADA"

İnanç ve Sanat sergisini gezdikten sonra konuşan Bakan Ersoy, 'Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde İnanç ve Sanat temalı bir sergimiz var. 5 ana temadan oluşuyor. Kuran-ı Kerim, peygamberimiz, ibadet, dua ve medeniyet üzerine. Ayrıca bir alt teması da var. Şam evrakları ile ilgili. Çok değerli eserler var. Daha önce Topkapı Sarayı envanterinde bulunan eserleri burada sergiliyoruz. Hem Hz. Ali hem de Hz. Osman'a izah edilen Kuran-ı Kerim'ler burada. İlk Türkçe yazılmış olan 1333 tarihli Kuran-ı Kerim burada. Orijinal Kuran'ı Kerim'in bazı sayfaları, mısraları, yazmaları burada" ifadelerini kullandı.


"ÜCRETSİZ OLARAK SERGİLENECEK"

'İnanç ve Sanat Sergisi'nin çok değerli bir sergi olduğunu belirten Bakan Ersoy, “Temmuz sonuna kadar burada sergilenecek. Ramazan ayı ile birlikte çok uyumlu oldu. Çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Ramazan boyunca herkesin fırsat buldukça gün içinde gelmelerini tavsiye ediyorum. Sabah 09.30'dan akşam 17.30'a kadar pazartesi günleri hariç ziyaretçilere açık olacak. Ücretsiz olarak sergilenecek" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İnanç Ve SanatSergiKültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
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