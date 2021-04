Bakan Ersoy: Turizmde aşılanma mayıs sonunda tamamlanacak

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko'nun katılımıyla Antalya'da Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı düzenlendi. İki ülke heyetlerinin bulunduğu toplantının açılışında Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve Ukraynalı Bakan Oleksandr Tkachenko açıklama yaptı.



STRATEJİK PARTNER



Türkiye Cumhuriyeti olarak ikili ilişkilere çok önem verdiklerini ve Ukrayna ile uzun yıllardır süregelen dostluğun son dönemlerde daha da kuvvetlendiğini belirten Mehmet Nuri Ersoy, ticaretten enerjiye, tarımdan gümrüğe, kültürden turizme birçok alanda düşüncelerin paylaşıldığını ve eylem planlarını belirlediklerini söyledi. Bu doğrultuda da turizm noktasında bugünkü toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirten Ersoy, Ukrayna'nın her alanda olduğu gibi turizmde de Türkiye'nin stratejik partneri olduğunu dile getirdi.



GEÇEN SENEDEN DAHA GÜVENLİ



Ukraynalılar için Türkiye'nin, Türkler için Ukrayna'nın sevilen ve tercih edilen destinasyonlar olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, “Mart 2017'de imzalanan vize muafiyeti antlaşması kapsamında iki ülke arasında pasaportsuz, yeni kimlik kartlarıyla karşılıksız seyahat imkanlarının oluşması ülkelerimiz arasındaki bağı daha da güçlendirdi. Özellikle salgın sürecinde ülkemiz turizmine vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ediyoruz. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı ile misafirlerimizi risklerden en uzak şekilde ağırlayacak sistem kurduk. 2020'den edindiğimiz tecrübelerle ve geliştirdiğimiz kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı dostlarımızı burada güvenli bir ortamda misafir edeceğiz" dedi.



DAHA YAKIN ÇALIŞMA KARARI



Tarihi mekanlarda dil seçeneklerine Ukraynacanın da eklendiğini belirten Ersoy, Galata Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi pek çok ören yerinin doğrudan Ukraynaca rehberlik sistemiyle ziyaret edilebileceğini söyledi. Turizmin, karşılıklı anlayışın ve empatinin gelişmesi, halkların birbirini anlaması için vazgeçilmez araçlardan biri olduğunu anlatan Ersoy, ikili görüşmede Türkiye'nin turizm tanıtım ve pazarlama deneyimini Ukrayna ile hızlıca paylaşma konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti. Ersoy, "Turizm geliştirme ajanslarının bundan sonra çok daha yakın çalışacağının müjdesini de vermek istiyorum" diye konuştu.



KISITLAMALARDA TURİST OLMAK AVANTAJLI



Türkiye'de 29 Nisan itibari ile başlayacak yeni kısıtlamaların turistleri etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Bakan Ersoy, pandemi süreci başladığından beri belli dönemlerde kısıtlamalar uygulandığını, perşembe akşamından itibaren genişletilmiş kapatma şeklinde uygulanacağını kaydetti. Ersoy, "Kısıtlamalar hiçbir zaman Türkiye'yi ziyaret eden turistleri kapsamıyor. Onlar istedikleri gibi pasaportlarıyla sokaklarda dolaşabiliyor, otellerinden çıkabiliyor. En çok ziyaretçi alan önemli müze ve ören yerlerimiz açık oluyor. Bir bakıma turist olmak avantajlı Türkiye'de" diye konuştu.



OTELLERDE AYDA DÖRT DENETİM



Oteller içinde de çok katı şekilde güvenli turizm sertifikasyon programı uygulandığını anlatan Ersoy, "Geçen sene 136 kriterle başladık, bu sene 152 kritere çıkarttık. Ayda en az 2 kere biri haberli biri habersiz bu otellerin tamamı denetleniyor. Ayda en az 2 kere de biri Kültür ve Turizm Bakanlığı, biri de İçişleri Bakanlığına bağlı hıfzıssıhha kurulları tarafından, yani ayda en az dört defa bu oteller çok sıkı bir şekilde denetleniyor" dedi.



'MAYIS SONU AŞILANMA TAMAMLANACAK'



Geçen ay itibarıyla güvenli turizm sertifikasını daha güvenli hale getirecek olan Türkiye genelindeki turizm çalışanlarının tamamının aşılanmaya başladığını da belirten Bakan Ersoy, "Sektörde havacılık, havalimanları, seyahat acenteleri, turistik taşımacılık otel konaklamaları veya turizm bakanlığı belgeli restoranlar olsun, bunların tamamı geçen aydan itibaren, açık olanlar öncelikli olmak kaydıyla aşılanmaya başlandı. Mayıs sonuna kadar personelin tamamı aşılanmış olacak" diye konuştu.



'DÖNEN TURİSTLERDE COVİD-19 ORANI İNANILMAZ DÜŞÜK'



Geçen sene için özellikle Türkiye'den dönüş yapan turistlerle ilgili, birçok ülke büyükelçiliğinden sonuçları rica ettiklerini de açıklayan Bakan Ersoy, inanılmaz derecede düşük olduğunu gördüklerini söyledi. Ersoy, "Yani Türkiye'de tatile gelip ülkesine dönen turistlerde Covid-19 bulunma oranı çok çok çok düşük, yüzlerle değil on binlerle ifade edilecek kadar düşük çıktı. Bu da sertifikasyon sisteminin ve Türkiye'nin almış olduğu önlemlerin ne kadar iyi çalıştığının en güzel ispatı" dedi.



'GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI 10 BİNİ AŞTI'



Güvenli Turizm Sertifikasını otel dışında birçok işletmenin aldığını da anlatan Bakan Ersoy, son verileri şöyle paylaştı:



"Turizm taşımacılık, havalimanları, havayolları sertifikasyon programından yararlanıyor. Şu an itibariyle 10 binin üzerinde işletme sertifikasyon programına dahil oldu. Ama yeni çıkacak turizm kanununda yönetmeliklerde bazı değişikliklere gittik. Geçen sene 50 oda üzerinde mecbur tutuluyordu, yılbaşından itibaren 30 oda ve üzerinde mecbur tutuyoruz. Ve yeni kanunla birlikte bakanlık istediği takdirde bu sayıyı daha da aşağılara, kontrollü şekilde çekebilecek."



'UKRAYNA- TÜRKİYE SEFERLERİ ARTIRILACAK'



Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko ise geçen yıl imzalanan anlaşmalar olduğunu hatırlatarak, bu iş birliğinin sonuçlarının gerçekten iyi görüldüğünü kaydetti. Salgını sadece mücadele anlamında değil, fırsat anlamında değerlendirmek istediklerini belirten Tkachenko, şöyle konuştu:



“Turizm iş birliğinin gelişmesi için belki gerçekleşen tedbirleri indirebiliriz, turistler daha akıcı şekilde gelebilecek. Burada sertifikalı otelleri de gördük. Çok memnun oldum bu durumdan. Sadece Antalya'da turistlerimizi etkileyebilecek birçok tarihi eser var. Ukrayna dilinde rehberlerin olması yararlı, yeni Ukrayna- Türkiye seferleri artırılacak. Bundan da memnunum."



UKRAYNALI GAZETECİLERE ÇAĞRI



Ukrayna'nın Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerden biri olduğunu belirten Tkachenko, Ukraynalı gazetecilere de Türkiye'de turizm çalışanlarının aşılandığını özellikle dikkate almaları gerektiğini belirterek, şu önerilerde bulundu:



"Türkiye bizim gerçekten büyük bir örnek. Güvenli Turizm Sertifikası ve sektörün de aşılandığını gösterirseniz ben de çok sevinirim. Ukrayna'da kırmızı bölgedeki oteller dahi açık ve bu da dikkate alınmaya değer. Yanımda uçakla gelen 600 turist vardı. Ancak ne kadar turist gelmeyi planlıyor ne yazık ki söylemem. Ancak Ukrayna en çok Türkiye'ye turist gönderen ülkelerden biri"



Açıklamalar sonrasında iki ülke arasında iş birliği anlaşması imzalandı.