Banu Noyan: Kadının bedeni yok!

HABER: DİNÇER KARACALAR





Ulusal ve uluslararası düzeyde ses getiren birçok organizasyona imza atan Banu Noyan, ilk kitabı “Biraz Söz Dinle”yi okurla buluşturdu. Noyan, iş ve hayat deneyimlerini paylaştığı eserinde ayrıca büyük beden kadınların yaşadığı olumsuz durumları da kaleme aldı.

Ulusal ve uluslararası organizasyonların yanı sıra güzellik yarışmaları ve moda gösterilerinin koreografisini de yapan Banu Noyan, hem iş yaşamı hem de özel hayatındaki deneyimlerini “Biraz Söz Dinle” adlı kitabında paylaştı.

BÜYÜK BEDEN KADINA PSİKOLOJİK ŞİDDET

Kadın-erkek ilişkileri, iş hayatındaki iletişim ve annelik/kadınlık hallerini de ele alan Banu Noyan, eserinde ayrıca çok ses getirecek bir bölüme yer verdi. Büyük beden kadınların yaşadığı olumsuz durumları ve özellikle erkekler tarafından maruz kaldıkları psikolojik şiddeti değerlendiren Noyan, “Kadının bedeni yok” diyerek kadınlara özgüvenlerini kazanmaları için önemli tavsiyelerde bulundu.

ÜNLÜ YILDIZLAR ONU ANLATTI

Banu Noyan, A7 Kitap tarafından okura sunulan “Biraz Söz Dinle”de Yıldırım Mayruk, Haldun Dormen, Cemil İpekçi, Neslihan Yargıcı, Müge Anlı, Çiğdem Tunç, Emre Kınay, Cem Özer, Seda Akgül, Armağan Çağlayan, Şenay Akay, Özge Ulusoy gibi sanat, moda ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinin kitapla ve kendisiyle ilgili görüşlerine de yer verdi. İşte onlardan birkaçı...

“BANU NOYAN” DİYE YAZILIR

“BAŞARI” DİYE OKUNUR

Haldun Dormen: Sevgili Banu Noyan’la birkaç kez çalışma fırsatı buldum ve çok mutlu oldum. Banu Noyan ne istediğini bilen, bunu yaptırtmakta hiç güçlük çekmeyen, çalışılması ve anlaşması çok kolay bir insandır. Kitabının bu işte çalışanların tümüne yararlı olacağına inanıyorum. Kitabın hayırlı olsun.

Yıldırım Mayruk: Sevgili kızım Banu; her şeyin üstesinden geldin ve geliyorsun, gururumsun. Ama... “Biraz Söz Dinle.” Başarından eminim, sevgilerimle.

Cemil İpekçi: Banu’cuğumda gördüğüm en önemli özellik yaptığı, başladığı işe inanması ve yolunda yürümesi. Bunun yanı sıra yenilikçi, vizyoner, iş disiplini inanılmaz ve çalıştığı kişileri şımartması –ki bu çok güzel bir özellik- kişiye duyduğu saygıyı gösterir. Boşu boşuna kimse başarılı olmuyor. Banu Noyan buna iyi bir örnektir; yılmadan, pes etmeden hedefine devam eden başarılı bir iş kadını ve vefalı bir dost.

Neslihan Yargıcı: Banu, özgün bir kişilik! Ne istediğini bilir, tuttuğunu koparır. Sevince sever, otur dedi mi oturtur. Gitti mi, çeker gider, arkasına bakmaz. Sana söylüyorum kızım, sen anla gelinim.

Müge Anlı: Sevgili Banu Noyan’ın yüreğinde yer edinen dostlarında olduğu gibi değerli okuyucularının da kalbine dokunacağına inancım tam. Çalışkanlığıyla harmanlandığı her satırını keyifle okuyacağız.