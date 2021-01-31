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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çorum'da

ÇANAKKALE savaşları dönemine ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' TIR'ı Çorum'a geldi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Ocak 2021 Pazar 10:23
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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çorum'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca oluşturulan ve 'Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale' mottosuyla Çanakkale'den yola çıkan, 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi', Çorum'a ulaştı. Ankara'dan 30 Haziran 2020'de yola çıkan mobil müze, Çorum Hürriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşturulacak. Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıklar ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan TIR, 57'nci durağı olan Çorum'da ziyaretçilerini ağırlayacak. Koronavirüs  tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle TIR, polis tarafından  24 saat koruma altına alındı. 

Mobil müze, kentte yarın ziyaretçi kabul etmeye başlayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale SavaşlarıMüzeMobil MüzeÇorum
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