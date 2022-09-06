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Doğa tanrısı 'Dionysos', 92 yıl sonra ilk kez sergide

06 Eylül 2022 Salı 11:14
Doğa tanrısı 'Dionysos', 92 yıl sonra ilk kez sergide

İZMİR - Doğa tanrısı 'Dionysos'a ait heykel başları, bulunduktan 92 yıl sonra ilk kez İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Müze uzmanı Elvan Tural Tercan, "İlki Roma dönemine ait 2 bin yıllık, ikincisi Helenistik döneme ait 2 bin 300 yıllık eser" dedi.

Anadolu'nun ilksel halklarının doğa tanrısı, Helen dünyasında tanrı 'Zeus' ile ölümlü 'Semele'nin oğlu 'Dionysos'a ait heykel başları, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Eğlenceyi, tiyatroyu, medeniyeti ve barışı temsil eden doğa tanrısı 'Dionysos'a ait heykel başlarından ilki, Efes Antik Kenti'nde 1930 yılında bulundu. 92 yıl boyunca müzenin deposunda korunan eser, ilk kez tarih tutkunları için izlenime sunuldu. Saçları ortadan ayrık, burnu kırık, sağ kaşında zedelenmeler olan 20 santimetre uzunluğundaki eser, fuayede cam fanusta yer aldı. 'Dionysos'un diğer heykel başının ise 18 santimetre uzunluğunda ve Helenistik döneme ait olduğu belirtildi. Müzeye geliş zamanı bilinmeyen, yine korunması için depoya kaldırılan bu eser de ilk kez sergilendi.

'HER İKİSİ DE MERMER MALZEMEDEN YAPILMIŞ'

Eserler hakkında bilgi veren müze uzmanı Elvan Tural Tercan, "Doğa tanrısı 'Dionysos'a ait 2 heykel başı. İlki Roma dönemine ait 2 bin yıllık bir eser. İkincisi Helenistik döneme ait 2 bin 300 yıllık eser. Her ikisi de mermer malzemeden yapılmıştır. İlki Efes Antik Kenti'nden 1930 yılında müzemize geldi. Koruma amaçlı depoya alındı. 92 yıl sonra sergiye çıktı. Diğer heykel başı da bölgemizden geldi. Anadolulu, meyve ağaçlarıyla ilişkili bir tanrı. Bu nedenle adına festivaller düzenlenmiş" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DionysosDoğa Tanrısı
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