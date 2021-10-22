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“DÜNYACA ÜNLÜ YAZAR ORHAN KEMAL'İN BİLİNMEYENLERİ"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Ekim 2021 Cuma 16:11
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“DÜNYACA ÜNLÜ YAZAR ORHAN KEMAL'İN BİLİNMEYENLERİ"

Adana Ceyhan’da dünyaya gelen dünyaca ünlü yazar Orhan Kemal’in yakın yeğeni yazar Serap Okçu, CRT MEDYA ve BEŞİKTAŞ ÇINAR Tv. Youtube kanalımızda; Gazeteci ve yazar Ertan Yılmaz’ın konuğu olacaklar. Pek yakında…

Öncelikle Ceyhan, Adana halkı olsun Türkiye olsun, CRT MEDYA yönetim kurulu başkanı Sayın Şahin Özer’e ve BEŞİKTAŞ ÇINAR Gazetesi yönetimi, başkanı Ertan Yılmaz’a olsun çok teşekkür ediyor ve de başarılarının devamını diliyorum saygılarımla

SERAP OKÇU

Haber. Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

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DÜNYACA ÜNLÜ YAZAR ORHAN KEMALİN BİLİNMEYENLERİ
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