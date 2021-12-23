EMRAH KAYİHAN MALATYA HALKINA TÜRK SİNEMASINA VERDİKLERİ DESTEK VE İLGİDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

10. Malatya Film Festivali Organizasyonuna katılan Uluslar arası Moda Organizasyonu Turkey Fashion Week Kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Emrah Kayihan Misafirperverliklerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ‘ a teşekkürlerini Plaket takdim ederek kutladı.

4 günlük programda Konuk olarak yer alan Emrah Kayihan , Malatya iline ilk defa geldiğini doğunun en güzel illerinden bir tanesi olduğundan bahsetti , Yemek kültürü ve Turizm alanlarından dolayı Malatya iline hayran kalan Kayihan , Yapılanma konusunda örnek şehirlerimizden bir tanesi olduğunu dile getirdi , gerek halkı ile gerekse kültürü ile bambaşka bir atmosferde olduğunu söyledi. Oldukça misafirperver olan Malatya halkına da sonsuz teşekkürlerini Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın makamında plaket takdim ederek sundu. Önümüzdeki dönemde Malatya ilinde Turkey Fashion Week adına büyük bir organizasyon gerçekleştirme sözü verdi. Özellikle tarihi dokusuyla Arslantepe’ye de ayrıca hayran kalan Kayihan en kısa sürede tekrar Malatya’yı ziyaret etmek istediğini söyledi.