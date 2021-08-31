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Ferhan Şensoy'un cenaze töreni belli oldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Ağustos 2021 Salı 14:15
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Ferhan Şensoy'un cenaze töreni belli oldu

İSTANBUL - Tiyatro ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy 2 Eylül Perşembe günü, Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde saat 02.30 sıralarında kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ferhan Şensoy için düzenlenecek cenaze töreninin detayları belli oldu. Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ferhan Şensoy'un cenazesi 2 Eylül Perşembe günü saat 13.00'te Ses Tiyatrosu'nda sınırlı katılım ile tertip edilecek törenin ardından, Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyu Kabristanı'na defnedilecektir." dedi.


 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ferhan ŞensoyCenaze Töreni
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