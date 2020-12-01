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Hayati İnanç'ın dilinden Yunus Emre; Yunus bizden biridir

'Yunus’un Dilinden' söyleşisinde konuşan eğitimci-yazar Hayati İnanç, "Yunus Emre'nin günümüzde hala anılıyor olmasının görünür sebebi, ifadedeki billur ve saf eda. 'Bizim Yunus' deriz. Evden biridir sanki, bizden biridir" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Aralık 2020 Salı 12:30
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Hayati İnanç'ın dilinden Yunus Emre; Yunus bizden biridir

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden koronavirüs salgını sonrası başlattığı canlı yayınlarına devam ediyor. Geçen ay açılan 2020-2021 yılı Yunus Emre Kültür Sezonu’nun ilk sergisi olan ‘Yunus’un Çağrısı’ ile Yunus Emre’nin hayatını sanatseverler ile buluşturan Tuzla Belediyesi, bu sefer de Yunus Emre’nin hayatını izleyiciler ile buluşturdu. Tuzla Belediyesi’nin Instagram sayfasında canlı olarak yayınlanan programa konuk olan eğitimci-yazar Hayati İnanç, Yunus Emre’yi, öğretilerini, Allah aşkını ve dünyaya bakış açısını anlattı. 'Yunus’un Dilinden' söyleşi programı Selahaddin Kocaaslan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.


"O HER EVİN YUNUS'UDUR"

Yunus Emre’nin günümüzde hala anılıyor olmasına dikkat çeken İnanç, "Bunun sebebi ifadedeki billur ve saf eda. Çok güzel Türkçe tasavvufu ama hakiki sebep elbette başkadır.  Bu sebep, hak aşığı olmaktan başka bir şey değildir. Yani, Allah sevdiği kulunu sevdiriyor. Kimsenin elinde olmadan gönüller ona dönüyor. 'Bizim Yunus' deriz.  Evden biridir sanki. Bizden biridir. Her evin Yunus’udur o. Herkes onu tanır. Bizi burada bu platformda izleyiciler ile buluşturan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve ekibine de teşekkür ederim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hayati İnançYunus Emre
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