“Kafkas Tebeşir Dairesi”nden sezona muhteşem giriş

İstanbul Devlet Tiyatrosu, sezonun en iddialı oyunlarından biri olan “Kafkas Tebeşir Dairesi” ile Mecidiyeköy Büyük Sahne’de tiyatro severlerle buluştu.

Kubilay Karslıoğlu’nun yaratıcı rejisiyle sahneyle buluşan oyun seyirciden tam not aldı.

Usta oyuncu Mehmet Ali Kaptanlar'ın partneri Atlas Karan Tumluer başarılı oyunculuğu ile takdir topladı.

OYUNCULAR

Azdak: Mehmet Ali Kaptanlar

Şişman Prens / Yusuf: Can Şıkyıldız

Kaynana / Aşçı-Hizmetçi: Jale Yücel

Ozan / Lavrenti / İhtiyar Adam / Hancı: Sertel Uğur

Ozan / Gelin / İhtiyar Kadın: Duygu Urhan

Valinin Karısı: Demet İyigün

Gruşa: Zeynep Deniz Denker

Pusatlı / II. Hekim / Mimar / Topal / 2. Avukat / Köylü: Burak Çağlar

Simon / Pusatlı / Atlı: Emir Üstündağ

Onbaşı / Yeğen / Keşiş / Vali / Atlı / Seyis: Mert Asker

I. Hekim / Mimar / İhtiyar / Avukat / Sakat / I. Tacir / Kaçak: Kamil Gençtürk

Pusatlı / Seyis / Atlı: Burak Aksak

Ludovika / Genç Hanım / Hizmetçi / Mişel: Tuğçe Topçu

Hizmetçi / Köylü Kadın: Duygu Başkaya

Pusatlı / Seyis/ Aşçı / Şava: Atlas Karan Tumluer

Yaver / Pusatlı / Şantajcı: Arda Kaptanlar

Hizmetçi / Yaşlı Hanım / Tacir: Kadın Saliha Cansu Saka

Pusatlı / Doktor: Selim Ata Polat