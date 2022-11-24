“Kafkas Tebeşir Dairesi”nden sezona muhteşem giriş

İstanbul Devlet Tiyatrosu, sezonun en iddialı oyunlarından biri olan “Kafkas Tebeşir Dairesi” ile Mecidiyeköy Büyük Sahne’de tiyatro severlerle buluştu.
Kubilay Karslıoğlu’nun yaratıcı rejisiyle sahneyle buluşan oyun seyirciden tam not aldı.
Usta oyuncu Mehmet Ali Kaptanlar'ın partneri Atlas Karan Tumluer başarılı oyunculuğu ile takdir topladı.
OYUNCULAR
Azdak: Mehmet Ali Kaptanlar
Şişman Prens / Yusuf: Can Şıkyıldız
Kaynana / Aşçı-Hizmetçi: Jale Yücel
Ozan / Lavrenti / İhtiyar Adam / Hancı: Sertel Uğur
Ozan / Gelin / İhtiyar Kadın: Duygu Urhan
Valinin Karısı: Demet İyigün
Gruşa: Zeynep Deniz Denker
Pusatlı / II. Hekim / Mimar / Topal / 2. Avukat / Köylü: Burak Çağlar
Simon / Pusatlı / Atlı: Emir Üstündağ
Onbaşı / Yeğen / Keşiş / Vali / Atlı / Seyis: Mert Asker
I. Hekim / Mimar / İhtiyar / Avukat / Sakat / I. Tacir / Kaçak: Kamil Gençtürk
Pusatlı / Seyis / Atlı: Burak Aksak
Ludovika / Genç Hanım / Hizmetçi / Mişel: Tuğçe Topçu
Hizmetçi / Köylü Kadın: Duygu Başkaya
Pusatlı / Seyis/ Aşçı / Şava: Atlas Karan Tumluer
Yaver / Pusatlı / Şantajcı: Arda Kaptanlar
Hizmetçi / Yaşlı Hanım / Tacir: Kadın Saliha Cansu Saka
Pusatlı / Doktor: Selim Ata Polat
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ