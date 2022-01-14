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KAHRAMAN ŞEHİT

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Ocak 2022 Cuma 17:00
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KAHRAMAN ŞEHİT

Serkan Aliyev Azerbaycanın kahraman şehitlerinden biri. Kendisi vatanın zor döneminde ailesinden koparak savaşlara gönüllü katılmış ve şehit olmuştur. Bir daha ailesine döne bilmeyen vatan evlatının ailesi perişan kalmıştır.

Serkan imanlı biri olarak böyümüş mukaddes toprakları ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında bayrağına sarılmış "anne bak bana şehitlik ne kadar yakışır" deyerek şəhit olmayı arzulamıştır.

 Tanrı dualarını kabul etmiş, ona cennetin kapılarını açmıştır.

Serkan cennete göçse bile her zaman halkının kalbinde yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin.

Şair Esmira Güneş kitaplarında Serkandan da bahs etmiş ve bir şiirinde şöyle demiş:

Bir mezar başında duyğulu baba,

Gözünün yaşını döker avcuna.

Her kesin bakışı abancı gibi

Hiç bir söz teselli olamaz ona.

Avutmaz evlatın itiren canı,

Avutmaz babanı özge bakışlar.

Bu kadar yüreği yanan insanı,

Umarım Allah da çetin bağışlar.

O ahlar duşmana od-alev olsun,

Yansın yüreğinin başı düşmanın.

Bu kadar igidi şəhit eyledi

Kalmasın taş üste taşı düşmanın

ESMİRA GÜNEŞ

Haber.

Nihat İlikcioğlu 

Tel. 0 532 764 44 48

Anahtar Kelimeler:
KAHRAMAN ŞEHİT
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