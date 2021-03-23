Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1379
ALTIN
440.595
DOLAR
7.8818
STERLİN
10.9102
EURO
9.4007
Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların arama ve işletme ruhsatları kiraya verilecek
Jeotermal kaynaklar ve doğal...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak
Mimar Sinan Güzel Sanatlar...
Çaykur 500 personel alacak
Çaykur 500 personel alacak
Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav İlanı
Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav...

Kars'ta 86 yıllık taş çeşme

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Karakale köyünde, dev kayalar oyularak, yapılan 86 yıllık taş çeşme ve yalaklar, ilk günkü sağlamlığını koruyor. Halkın içme suyu ihtiyacını karşıladığı çeşme ve önünde hayvanların su içmesi için yapılan yalaklar, eski görünmesine rağmen sapasağlam duruyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Mart 2021 Salı 10:05
0 Okunma
Kars'ta 86 yıllık taş çeşme

KARS - Arpaçay'a bağlı Karakale köyündeki 86 yıllık taş çeşme ve yalaklar, görenlerin ilgisini çekiyor. Tarihi çeşme ve yalaklar, dönemin taş ustalığını bugüne taşıyor. Tarihi çeşmeler, dönemin ustaları tarafından çekiç ve murçlar ile binbir zahmetle aylarca uğraşılarak, yapılıp, bozulmadan bugüne kadar geldi. Karakale köyünde bulunan 3 tarihi çeşme de yaklaşık 100 yıldır dönemin ustalık eserlerini gözler önüne seriyor. Çeşmelerden birinin önüne aynı tarihlerde yapılan 8 yalağa da ustalar tarafından özenle şekil verilmiş olması dikkat çekiyor. Geçmişin izlerini taşıyan çeşmelerden bugün bile içme suyu alınıyor ve yalaklarda hayvanlar, su ihtiyacını karşılıyor. Yalakları köydeki kadınlar zaman zaman halı ve çamaşır yıkamak için de kullanıyor. 

Karakale köyü sakinleri, tarihi çeşme ve yalakların hasar görmemesi için büyük çaba sarf ediyor. Köyde yaşayan Oktay Kemer, “Taş çeşmeler, 1935 yılında yapılmış. Büyük taşların oyularak işlenmesiyle yapılmış. Hepsinde el emeği var. O günün şartlarında büyük bir ustalıkla yapılmış. Yalakların her biri yaklaşık 60 litre su alıyor. Çeşmelerden ‘kara su’ diye adlandırdığımız su akar. Bu çeşmenin suyu yazın soğuk kışın sıcaktır. Çeşmeleri, köyümüzden 'Hacılar sülalesi' diye bildiğimiz Veli Ağa'nın hanımı Hanzade Hanım yaptırmıştır. Allah köyümüze emek verip hizmet eden, hakkı geçen herkesten razı olsun. Onlara da Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah böyle hayırsever ve emektar büyüklerimizi daim etsin, hayırlarını kabul etsin" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
86 Yıllık Taş çeşmeKars
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü oyuncu Ayla Karaca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Ayla Karaca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Merve Aydın Çidemden okuyucularına kitap müjdesi
Merve Aydın Çidemden okuyucularına kitap müjdesi
Vay Babam Vay Filmi Sinema Salonlarını Sallamaya Geliyor!..
Vay Babam Vay Filmi Sinema Salonlarını Sallamaya Geliyor!..
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans