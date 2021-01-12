Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1542
ALTIN
447.976
DOLAR
7.4825
STERLİN
10.1574
EURO
9.0963
Konut İmarlı 4 adet arsanın satış ihalesi yapılacak
Konut İmarlı 4 adet...
Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak
Kamu İhale Kurumu 20...
75 İtfaiye Eri Alınacak
75 İtfaiye Eri Alınacak
İstanbul'da mesire yeri 20 yıllığına kiraya verilecek
İstanbul'da mesire yeri 20...

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’na uluslararası platformda 3 dalda ödül

Eskişehir’de Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, 2’nci Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde müzikal, tasarım ve dram dalında ödüle layık görüldü.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ocak 2021 Salı 15:15
0 Okunma
Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’na uluslararası platformda 3 dalda ödül

ESKİŞEHİROdunpazarı Belediye Tiyatrosu, 2’nci Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde, 3 ayrı dalda ödül aldı. 

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Aziz Nesin’in yazdığı, Elçin Elmalıoğlu Karaahmet’in yönetmenliğini üstlendiği Zamazingo isimli oyun ile müzikal dalında ‘En İyi Müzikal Oyun’ ödülünü aldı. Ömer Burak Ünal, Ali Cüneyd Kılcıoğlu ile kaleme alıp, Atilla Savumlu’nun yönetmenliğinde sahnelendirdiği İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı isimli tek kişilik oyun ile dram dalında ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görülürken, Behiç Ak’ın kaleme aldığı, Elçin Elmalıoğlu Karaahmet’in yönetmenliğini üstlendiği ve sahne tasarımını Anıl Ateş Işık’ın yaptığı Ayrılık isimli oyun ise tasarım dalında ‘En İyi Dekor Tasarım’ ödülünün sahibi oldu.

“BİZE BÜYÜK BİR GURUR VE MUTLULUK YAŞATTI”

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun başarıları ile Odunpazarı Belediyesi’ne büyük bir gurur yaşattığını belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Odunpazarı Belediye Tiyatromuz, sahnelediği oyunlar, katıldıkları festivaller, tiyatro eğitimleri ve en son da aldıkları bu ödül ile bize büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Kendilerine teşekkür ediyor, ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Odunpazarı Belediye TiyatrosuödülEskişehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
451 özel tiyatroya 14,5 milyon lira destek
451 özel tiyatroya 14,5 milyon lira destek
ÖLÜMÜNÜ ARAYAN KIVIRCIK ALİ
ÖLÜMÜNÜ ARAYAN KIVIRCIK ALİ
Türk havacılık tarihinin ilk şehitlerine ait eşyalar ilk kez restore ediliyor
Türk havacılık tarihinin ilk şehitlerine ait eşyalar ilk kez restore ediliyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans