Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.140,99
ALTIN
1.158,08
DOLAR
18,79
STERLİN
22,92
EURO
20,35
Türk Patent ve Marka Kurumu Sözleşmeli Çözümleyici alacak
Türk Patent ve Marka...
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi...
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 121 Sözleşmeli Personel alacak
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5...

"Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa"yı 2 haftada 906 bin kişi izledi

TRT Çocuk'un sevilen kahramanları Rafadan Tayfa'nın üçüncü sinema filmi "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa", vizyondaki ikinci haftasında 906 bin kişi ta

16 Ocak 2023 Pazartesi 16:16
"Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa"yı 2 haftada 906 bin kişi izledi

İSTANBUL - TRT'den yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak'ta vizyona giren TRT ortak yapımı film, zirvedeki liderliğini sürdürdü.

Türkiye'de 81 ilde 692 salonda gösterilen yapım, Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa ve Azerbaycan'da da sinemaseverlerle buluştu.

Animasyon filmde, Rafadan Tayfa'nın sevilen karakterleri Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları macera anlatılıyor.

Çocuk izleyicilerin yanı sıra yetişkinlerin de ilgisini çeken yapımın, yönetmenliğine ve müziklerini İsmail Fidan yaptı, senaryosunu ise Ozan Çivit kaleme aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dijital hayvanlar alemi sergisi AKM'de açıldı
Dijital hayvanlar alemi sergisi AKM'de açıldı
Ziyaretçi rekoru kıran İshak Paşa Sarayı restore edilecek
Ziyaretçi rekoru kıran İshak Paşa Sarayı restore edilecek
Restorasyonu süren Selimiye'de iç mekan çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor
Restorasyonu süren Selimiye'de iç mekan çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans