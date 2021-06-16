Sedat Sarıkaya'nın kaleminden , Avrupalı Bayan ödüllerine geri sayım başladı!

Çiğdem Bora'nın imtiyaz sahibi olduğu merkezi Almanya'da bulunan Avrupalı Bayan Dergisi ve Gazetesi'nin düzenleyeceği 2.ci ödül törenin de geri sayım başladı.Hande Yener,Koray Avcı,Ziynet Sali,Gülben Ergen,İrem Derici gibi isimler başarılı oldukları için Pandemi sebebiyle ilk ödüller menajerlik ofislerine adreslere kadar teslim edildi.

Alanında başarılı bir çok sanatçının,firmaların,dergi ekibinin de ödüllendirileceği muhteşem gece süpriz bir müzik kanalında yayınlanacak.Sanatçı katılımının yüksek olması bekleniyor.Heyecan dolu muhteşem ödül gecesinde sanatçılar ve magazin dünyasında yer alan ünlüler ile süpriz röportajlar da yapılacak.İstanbul'da Eylül ayında elit bir otelde yapılması görkemli tören için sayılı zaman kaldı.

Haber Sedat Sarıkaya