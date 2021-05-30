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Tarihi caminin restorasyonunda üzeri sıva kaplı kitabe bulundu

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, 300 yıllık taş caminin restorasyonunda, mihrabında üzeri sıva ile kapatılmış kitabe bulundu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Mayıs 2021 Pazar 15:58
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Tarihi caminin restorasyonunda üzeri sıva kaplı kitabe bulundu

KIRIKKALE

Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde bulunan 300 yıllık taş caminin restorasyon çalışmaları sürüyor. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıkları Kurulu tarafından onaylanan ve ihalesini İl Özel İdaresi'nin yaptığı tarihi taş caminin restorasyon çalışmaları sırasında cami mihrabında kitabe bulundu. Bulunan kitabenin yıllar önce yapılan tadilatlarda sıva ile kapatıldığı tespit edildi. Kitabenin hangi döneme ait olduğu, yapılacak çalışmanın ardından belli olacak. Öte yandan, mülkiyeti Çerikli Belediyesi’ne ait tarihi taş cami, 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenerek, sit alanı olarak ilan edilmişti. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Tarihi CamiRestorasyonKitabe
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