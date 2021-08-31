Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 10 yıl sonra yeniden yayında

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1933 yılından 2011 yılına kadar aralıksız yayınlanan Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 10 yıl aranın ardından yeniden yayın hayatına başladı.



Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi’nin yeniden yayın hayatına başlamasına ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde tanıtım toplantısı yapıldı. İlk sayısı 1933 yılında basılan ve 2011 yılına kadar aralıksız yayımlanan Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 10 yıl aranın ardından tekrar yayınlanmaya başlandı.



'10 YIL ARADAN SONRA TEKRAR YAYIN HAYATINA BAŞLADI'



Burada konuşan Bakan Ersoy, bugün hayatını kaybeden usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'a Allah'tan rahmet dileyerek tiyatro ve sanat camiasına başsağlığı dileklerinde bulundu. Bakan Ersoy, Türk Arkeoloji ve Etnografya bilimine yönelik en önemli yayınlardan biri olan derginin yaklaşık 10 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatına başlamasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:



"Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de eski eserlere olan ilgi ve bilinçlenmenin 19'uncu yüzyılda artmasıyla arkeolojik çalışmalara hız verilmiştir. Bütün yıl boyunca yürütülen kazılarımız, uluslararası prestij ödüllerinin sahibi müzelerimiz, sit alanlarımız, 21 bin civarında tescilli taşınmaz kültür varlığımız, restorasyon çalışmalarımız, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarımızın iadesine yönelik çabalarımız ile ülkemizin arkeoloji biliminde bütün dünyada söz sahibi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yürüttüğümüz bu önemli çalışmaların bilim dünyasıyla paylaşılmadan bir değerinin olmayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi’nin bu paylaşıma önemli katkısı olacaktır."



'YILDA 3 SAYI, TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÇIKARILACAK'



Bakan Ersoy dergide Türk ve yabancı akademisyenlerden oluşan danışmanların ve hakem kurulunun yer aldığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Bakanlığımızın köklü ve süreli yayınlarından olan dergimiz; Türk ve yabancı akademisyenlerin yer aldığı 21 kişilik danışma kurulu, 100 kişilik hakem kurulu ve 17 kişilik yayın hazırlık ekibiyle yılda 3 sayı olarak Türkçe- İngilizce dillerinde çıkarılacak. Arkeoloji, sanat tarihi, müzecilik, esi çağ tarihi, etnografya, mimarlık tarihi, antropoloji ve kültürel miras yönetimi gibi ilgili pek çok bilim dalında makaleler içerecektir. Ayrıca bu süreli yayınımızın uluslararası hakemli bir dergi olacağını hem basılı hem de elektronik olarak ücretsiz olarak dağıtılacağını, yayın politikası kapsamı ve içeriğiyle ilgili kararların yayın kurulu tarafından verileceğini özellikle belirtmek isterim. Dergide her makalenin İngilizce çevirisi de yer alacaktır. Dergimizin bilim dünyasına hayırlı olmasını diliyorum."