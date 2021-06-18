Türk Gazeteci Mustafa Özen Almanya'dan ödül aldı! 

Bir dönem Yeniçağrı gazetesindede yazan Başarılı Gazeteci Mustafa Özen magazin haberleri ile Türkiye'de magazin gündemi yarattı.Haberleri okurları tarafından oldukça ilgi gördü. Başarılı Gazeteci bu başarısı ile yurt dışındada fark edildi ve Çiğdem Bora'nın imtiyaz sahibi olduğu Avrupalı Bayan dergisi ve Gazetesi tarafından "Yılın en iyi internet gazetecisi" ödülüne layık görüldü.

Gazeteci Mustafa Özen'e bir ödül de Almanya'dan

Mustafa Özen sosyal medya hesabının storysinden "Yılın en iyi internet gazetecisi " seçildim Almanya'da yayınlanan Avrupalı Bayan dergisi okurlarına ve dergisi ve gazetesi ekibine çok teşekkür ederim " diyerek ödül kazanma heyecanını okuyucuları ve takipçileri ile paylaştı.

Haber Sedat Sarıkaya