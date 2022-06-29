TÜRKİYE'NİN AVRUPA'DAKİ GURURU

Haber: Zafer Toprak

Türkiye"yi Birçok Alanda Temsil Eden Gurur Kaynağı Olan Vatandaşlarımızdan Biride Müzik Alanında Elmas Zeynep Mehmet Olmayı BaşardıDanimarkada Yaşayan Türk Asıllı Soprano Sanatçısı Elmas Zeynep Mehmet İşlerinden Arda Kalan Zamanlarını Romanyada Yaşayan Ailesine Ayıran Ve Bu Duyarlı Yönüylede Örnek Teşkil Eden Biri Olarak Dikkatleri üzerine çekmeyi Başardı İlerleyen Zamanlarda Müzik Adına Daha Birçok Projeleri Olan Sanatçıyı Bu Yolda Kutluyoruz.



