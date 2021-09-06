TÜRKİYE'Yİ ‘”ANATOLİA MUSİKİ ATEŞİ” SARACAK!

Anatolia musiki ateşi korosu İstanbul'da da kurulumunu gerçekleştiriyor Bu oluşumun kurucusu ve fikir babası olan Tanzer Kartal bütün amatör koroları tanıtım amaçlı anatolia haber ajansı grubunu kurarak bir ilk'i gerçekleştirmiştir şimdi yurdun dört bir yanında oluşacak olan korolara katılım beklenenin üstünde gerçekleşti bu yüzden İstanbulda Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında kurulan ANATOLİA musiki ateşi korosuna kayıtlar devam etmektedir

İlki Adana'da faaliyete geçen koro şu anda Serap Okcu başkanlığında hem Anadolu hemde Avrupa yakasında birbirinden değerli şeflerle en kısa zamanda faaliyete geçecektir kendine güvenen bende sanata gönül verdim diyen bütün gönül dostlarının kayıt olmasını bekliyoruz Korolara katılım numaralarımız

Kurucu Tanzer Kartal

Tel. 0 530 286 19 45

Koro Başkanı

Serap Okcu

Tel. 0 535 232 77 92

Haber: Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48