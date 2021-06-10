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Ünlü isimler Pınar Kaşgören'in doğum gününde buluştu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Haziran 2021 Perşembe 13:51
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Ünlü isimler Pınar Kaşgören'in doğum gününde buluştu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kertenkele ve Mucize 2 filminde birlikte rol alan yakın dostlar, oyuncu Sera Tokdemir ve Sinan Çalışkanoğlu, yakın arkadaşları Pınar Kaşgören’in doğum gününde bir araya geldi.  boğazda bir teknede Sera Tokdemir’in organize ettiği kutlamada yakın dostlar hasret giderdi. Aile arasında yaptıkları bu süpriz kutlamaya Sera Tokdemir’in rahmetli kaleci Göksel Gencer’den olan  Oğlu Boran Göksel Gencer, Profesyonel koç ve marka danışmanı Çiğdem Çalışkanoğlu ve kardeşi erhan şen de katıldı. Teknede yapılan kutlamada tüm kurallara uyuldu ve kısıtlama başlamadan da sona erdi.

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Ünlü Isimler Pınar Kaşgörenin Doğum Gününde Buluştu
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