Ünlü isimler Pınar Kaşgören'in doğum gününde buluştu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kertenkele ve Mucize 2 filminde birlikte rol alan yakın dostlar, oyuncu Sera Tokdemir ve Sinan Çalışkanoğlu, yakın arkadaşları Pınar Kaşgören’in doğum gününde bir araya geldi. boğazda bir teknede Sera Tokdemir’in organize ettiği kutlamada yakın dostlar hasret giderdi. Aile arasında yaptıkları bu süpriz kutlamaya Sera Tokdemir’in rahmetli kaleci Göksel Gencer’den olan Oğlu Boran Göksel Gencer, Profesyonel koç ve marka danışmanı Çiğdem Çalışkanoğlu ve kardeşi erhan şen de katıldı. Teknede yapılan kutlamada tüm kurallara uyuldu ve kısıtlama başlamadan da sona erdi.