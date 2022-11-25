ÜNLÜ YAZAR VE İŞ İNSANI MUHAMMED GÖMÜK İMZA GÜNÜNÜ BEKLİYOR

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Bir çok alanda yaptığı işler ile adından söz ettiren Muhammed Gömük önümüzdeki günlerde düzenlenecek 39. Uluslararası İstanbul Kitap fuarında 10’uncu kitabını imzalayacak.Kitapların insanın en büyük bilgi ve fikir kaynağı olduğunu söyleyen Muhammed Gömük yeni kitabını yazmak için kolları sıvadı. Öncesinde sürpriz bir projenin adımlarını attığını ve en kısa sürede paylaşmak için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

2022 yılının kendisi için iyi gittiğini yeni iş kollarında yatırımlar yaptığını ,hedeflerini yerine getirdiğini ve 2023 de sözü müziği kendisine ait bir eseri Türkiye’nin en önemli isimlerinden birisinin söyleyeceğini ekledi.