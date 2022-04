Yazar ve Şair Betül FIRAT’A 2022 Altın Kalem Ödülü

FIRAT Şiirinin ödül almasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bir şair için en büyük sevinç kaynağı eserinin ödüle layık görülmüş olmasıdır. Yarışmayı organize eden Gemlik Haber Gazetesi'ne ve şiirimi ödüle layık gören sayın jüriye teşekkürü borç bilirim. Bu ve benzeri organizasyonların şair ve yazarlar için bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum. Bu gibi organizasyonlar ülkemizde ne kadar çok artarsa, ülkemizdeki yazar ve şairlerin sayısının o derece artacağına inanıyorum." dedi.

Kitaplarının yoğun ilgi görmesinden dolayı sevinçli olan FIRAT, "Günümüzde çok güzel bir okur kitlesi bulunmakta. Her okuduğunu ayrı ayrı değerlendirip irdeleyen okurların eserlerime yoğun ilgi göstermeleri ve beğenmeleri yönünde geri dönüş sağlamaları paha biçilemez bir duygu. Şu anda üzerinde çalıştığım romanımın hazırlıkları sürüyor; umarım o da beğeni toplar." dedi. Okurlarına yeni kitap müjdesi verdi.

Yazar ve Şair Betül FIRAT Kimdir?

13 Ekim 1984 yılında Amasya İli Taşova İlçesi Yayladibi Köyü’nde doğdu. Astsubay baba ve ev hanımı annenin dört çocuklarından ilki. İlköğretimini Ankara ve Diyarbakır’da, liseyi ise babasının askerlik mesleği gereğince bulundukları Diyarbakır İlinde Diyarbakır Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 2010 yılında lisansını Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde, 2018 yılında da Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Samsun’da başladığı ziraat mühendisliği görevine halen Ankara’da devam etmektedir. Amasya, Ankara, Şırnak-Cizre, Diyarbakır, Samsun illerinde bulunmuş ve bunun yanında birçok ili de gezme fırsatı yakalamıştır. “Farsak ve Sessiz Çığlık Projeleri”nde yer almış, çeşitli eğitimler almış ve vermiş; aynı zamanda hizmet içi eğitimler akabinde eğitim görevlisi olmuştur. Hayatının belli bir döneminde sporla ilgilenmiş, yüzde kırk bedensel engelli olması dolayısıyla lisanslı sporcu olarak Türkiye Engelli Bayan Halter 2009 (Benç Press) Şampiyonası’na katılarak ikinciliği yakalamıştır.

Yazı ve şiir yazmaya lise yıllarında başlamış ve hala devam etmektedir. Bazı yazıları Posta Gazetesi Çengelli İğne Köşesi’nde ‘Doğamızın Gereği’ ve ‘Kabul Olmak’ Başlıklarıyla, diğer eserleri de çeşitli web sitelerinde yayınlanmıştır. Kitap okumayı ve yazı yazmayı tutku haline getirmiştir. Bugüne kadar yazdıklarının bir bölümünü kitap haline getirmiş ve ‘Mavinin Fecri’ ilk ve 'Mihrinin Hicranı' ikinci kitabı olmaktadır.

Yazarımızın şu an roman kitabı hazırlıklarını devam ettirmektedir. Göl Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisinde hem Kültür Kurulunda yer almakta hem de dergide köşe yazarlığı yapmaktadır. Çeşitli web gazeteleri ve web edebiyat sayfalarında köşe yazarlığına devam etmektedir. Sosyal Medyada ‘Paradoks Okur Yazar’ olarak bilinen yazar çeşitli platformlarda kitap tanıtımları yapmaktadır. Aynı zamanda Yazar Betül FIRAT youtube kanalında şiirleri seslendirilmekte ve şiirlerini besteleterek yayınlamaktadır. Ayrıca 'Edebiyat Sanat Meltemi' Web sayfası Genel Yayın Yönetmenliğini ve yazarlığı o yapmaktadır. Yazarımız edebiyat ve sanat hayatına yeni projelerle devam etmek istemektedir.

Yazar ve Şair Betül FIRAT Eserleri:

Mavinin Fecri (Deneme Kitabı, 2020)

Mihrinin Hicranı (Şiir Kitabı, 2021)

Kimine sevdadır, kimine cezadır. (Bestelenen Şiiri, 2021)

Yazar ve Şair Betül FIRAT Kitapları "Mavinin Fecri" 2020 yılında Göl Yayınları tarafından ve "Mihrinin Hicranı" isimli şiir kitabı da Kitap Yurdu Doğrudan Yayıncılık'ta Eylül 2021 de yayınlandı.

Yazar ve Şair Betül FIRAT‘IN deneme kitabı ve ilk eseri “Mavinin Fecri”, şiir kitabı ve ikinci eseri “Mihrinin Hicranı” tüm kitapçılarda ve yayıncıların web sitelerinde okurlarını bekliyor.

İki eserini okurlarıyla buluşturan FIRAT roman türündeki üçüncü kitap hazırlığında. Sayın FIRAT kitaplarıyla ilgili, "Uzun zamandır yirmi yılı aşkın süredir yazıyorum; yazdıklarımın esere dönüşmesi beni çok mutlu etti. Yazmak ucu bucağı olmayan bir sanat. Ne kadar yazarsanız bir o kadar da şevk hissediyor insan. Şimdiye kadar yazdıklarımı iki kitapta toplayıp yayınladım. Yazar ve Şair olarak anılmak çok güzel bir duygu. Şu an üzerinde çalıştığım kitaplarımla yazarlık kariyerime devam etmek istiyorum." dedi.

Betül FIRAT & ‘Mavinin Fecri’

Yazar ve Şair Betül FIRAT'IN Mavinin Fecri Kitabı Göl Yayınları tarafından Aralık 2020 'de satışa sunuldu. Deneme kategorisinde yayınlanan kitapta yazarın hayata bakışını yansıtan birçok konuda yazılarını okuyabilirsiniz.

Betül Fırat; “Mavinin Fecri” isimli deneme kitabının önsözünde:

‘Hayatı ne kadar da planlı yaşamaya çalışsak bazen yollar değişir; başka yerlerde buluruz kendimizi. Önemli olan insanın kendisini bulabilmesidir. Bulduğunuz insanı şekle sokabilmek ve herkesin tanımlayabilmesini sağlamaktır. Okumak da yazmak da mavi de ayrı birer tutkudur içimde. İçim içime sığmaz bazen taşar. O taşanlardan yakalayabildiklerimi kalemim aracılığıyla kâğıda ve dolayısıyla da siz okurlara aktarmaya çalıştım. Çoğu zaman fazladan bir çaba harcamama gerek bile kalmadı; kendiliğinden döküldü kelimeler. Yakalayabildiklerim diyorum çünkü; beynime bir çip takılsa ve an be an kaydedilse aklımdan geçenler muhtemelen adımı daha önceden duymuş olurdunuz ve bu yazılan beşinci kitabım olurdu. Öyle bir teknoloji gelişmediği için şimdilik bununla yetinmenizi rica edeceğim. Emin olun susmayan bir beynim var. Alarm çanları çalar içimde. Barış, sevgi, adalet, aşk arıyorsanız; barış, sevgi, adalet ve aşk olsun diyorsanız aynıyız. Kulak verin sözlerime, yanlışsam ya da yalnızsam düzeltin. Hayat boş geçirilmeyecek kadar güzel evet ama biz hayatı biraz daha anlamlandırmak, hayattaki ve kendimizdeki eksiklikleri biraz daha vurgulamakla yükümlüyüz. Hayat toz mavi değil. İçindeki yalnızlıkları, acıları, kızgınlıkları, haksızlıkları, bizi inciten kısımlarını çekip alsalar da yerine bol mavili umutlu bir gelecek ve çokça dondurma koysalar. Sizlerle paylaştığım aslında içimdekiler, içimden söyleyip de dışıma çıkamayanlar. Kalemim benimle birlikte yaşar, benimle nefes alır, benimle canı acır ve benimle kanar içi. Kalemime zayiat gelmesin; kırılmasın diye yazmayı tercih edenlerdenim. Mesleğimi sevmemin yanında kendime bir arka bahçe kurma fikri güzel geldi bana. Yazılarımı ölümsüzleştirmeye, biraz da ‘yayınlamalısın’ ısrarlarına daha fazla karşı koyamadım. Sizi gizli gönül bahçeme davet ediyorum. “Mavinin Fecri” ile karanlık ve aydınlığı birleştirmek istedim o yüzdendir ki fecir: şafak, tan, gün ağarması olan bir ad kullandım. “Mavinin Fecri” yani mavi şafak benim içimdeki en karanlık ve aynı anda aydınlanan yanım. Umarım satırlarım yüreğinize dokunabilir. Şimdiden sizlere keyifli okumalar; barış, sevgi, adalet ve aşk dolu yarınlar dilerim.’ diyor

Kitap için Yorumlar:

Betül Fırat’ın “Maviliğin Fecri” adını verdiği elinizdeki eseri, kendisi gibi farklı ve özel bir çalışmadır. “İnsan annesiyle daha çok konuşmalı, babasına daha çok sarılmalı. Annen en iyi sırdaşın, baban en iyi yoldaşıdır.” Diyerek son yıllarda zayıflayan kopma noktasına gelen aile bağlarına vurgu yaparak başladığı satırlarına şiirsel bir dille devam ediyor. Sizi mütevazı ve bir o kadar da duygusal bir mavi bir yolculuğa çıkarıyor. “Maviliğin Fecri” âdete sizi içine çekip sarmalıyor. Bu mutlu yolculukta ben okuyuculara keyifli okumalar dilerim.

2020 Hüzün Beyitleri Yazarı

Dr. İsmail BOZKURT

Betül Fırat & “Mihrinin Hicranı”

Betül FIRAT 'IN "Mihrinin Hicranı" isimli şiir kitabı Kitap Yurdu Doğrudan Yayıncılık'ta Eylül 2021 de yayınlandı. Betül FIRAT 'IN ilk şiir kitabı ve yayınlanan ikinci kitabı olan "Mihrinin Hicranı"

Betül Fırat; “Mihrinin Hicranı” isimli şiir kitabının önsözünde:

“Deneme türündeki Mavinin Fecri kitabımdan sonra, şiir ve yazın türünde olan ikinci kitabım Mihrinin Hicranı ile okurlarla buluşma heyecanı yaşıyorum. Mihri güneş, sevgi, aydınlık için kullanıldığı gibi eylül anlamı da taşımaktadır. Kitabının anlamını tamamen okuyucunun takdirine bırakmak geçti içimden. İnsanlar neler düşünür, neler hisseder diye düşündüm. Yarım kalan bir aşkı düşünmez mi insan; düşünür. Hayatı, hissettiklerini, yaşadıklarını, yaşayamadıklarını düşünür mesela. Karamsar olduğumu düşünenler olabilir, gayet doğal. Sadece içimden geçip kalemimden düşenler okurla paylaştıklarım. Şiir okurken en önem verdiğim şey kelimelerle nasıl oynandığı değil; bana nasıl hissettirdiği olur genelde. O yüzden de içinizde iyi kötü bir hissi harekete geçirebildiysem amacıma ulaşmış sayabilirim kendimi. Ben insanların ruhuna, kalbine ve aklına dokunabilmeyi seviyorum. İnsanlara kalkıp büyük büyük şeyler yapmaya gerek olmadan nasılsın diye sormak veya ne hissettiğini paylaşabilmek en büyük mutluluk bence. Herkes anlaşılmamaktan yakınırken; içimi de görmesinler diye üstün çaba sarf ederken ben bunlara gerek görmedim. “İçin dışın bir olsun” derler; öyle olsun diye uğraştım. Uzun yıllarımı aldı Mihrinin Hicranı’nı oluşturmak. Kararsız da kaldım tabii ki yayımlanıp yayımlamaması yönünde. Yazmak ruhumun yorgunluğunu aldığı için sürekli bir aktarım içinde olmuşum fark etmeden. Kalemimden kâğıda geçenler şimdi size hitap etmek için düzenlendi. Kurgu da olsa içimden geldiği gibi yazmayı tercih etmişimdir. Zamana, hayale, kırgınlıklara, azlığa-çokluğa, yaşamaya-yaşamamaya, sevmeye-sevilmemeye ve içinde bulunduğumuz evrene çokça kafa yormuş olsam gerek. İsyan etmeden sitem etmekte buldum yolu. Takdirlerinizle “Şair” mertebesine çıkmak en güzel destek olsa gerek. “En zoru, şiir yazmak” der bilenler. Sadece şiirler değil aforizmalar, gün bitimi yorgunlukları, olanlar olmayanlar da var bu kitapta. Hicran bir insanın yüreğidir. İnsanları ele veren her zaman gözleri olmayabilir. Hissettiği ve hissettirdiği kadar aşk aşktır, sevgi sevgidir ve yaşam yaşamdır. Siz ne hissediyorsanız odur gerçeğiniz.” diyor.

Kitap için Yorumlar:

Hicran bir insanın yüreğidir. İnsanları ele veren her zaman gözleri olmayabilir. Hissettiği ve hissettirdiği kadar aşk aşktır, sevgi sevgidir ve yaşam yaşamdır. Siz ne hissediyorsanız odur gerçeğiniz.

Yazar ve Şair Betül FIRAT

Şiir, öyle nazik bir ruh halidir ki, insan engelleyemez kendini. O; doğar, büyür, yaşar ve yaşar, ölüm asla mümkün değildir şiir için. Şairi, doğası gereği toprak olsa da eskimez, hep taze ve yeni kalır.

Yazar ve Şair Erol KARATEKİN

Gülerken de ağlarken de çocuk olur aslında insan. Kalbini küçük parmaklara emanet eder ama büyük kelimeler, büyük şiirler bırakırsın dünyaya. Okundukça sen hiç tanımadığın insanlara düşer kelimelerin. Mihrinin Hicranı kitabında hangi yaprak kime dökülür, hangi ay ya da hangi mevsim hatırlanır bilmiyorum. Bana hep Eylül’ü hatırlatır; güneşini en çok sevdiğim mevsimi. Duygu kadını olarak yola çıkmasa da hayatın seçtiği, hayatın güldürüp ağlattığı şairin duyguları kalemine sığmamış, dizelere dökülmüş. Her insanın bir durağı vardır. Kimi Hüzün limanında bekler. Kimi de beklerken güler. Mihrinin Hicranı hüzün limanında bekliyor hissi uyandırdı bende. Kalemin daim olsun kardeşim.

Şair Osman CENGİZ

