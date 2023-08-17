İstanbul

ABD ve Çin'de açıklanan veriler varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, piyasalarda belirsizlik günden güne artıyor.

Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, enflasyonun hala Banka'nın uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olduğuna işaret edilmesi dikkati çekti.

İş gücü piyasasının sıkı kalması nedeniyle çoğu katılımcının para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek önemli yukarı yönlü riskler görmeye devam ettiği kaydedilen tutanaklarda, iki üyenin geçen ayki kararda faiz oranlarının sabit bırakılmasını tercih ettiği belirtildi.

Analistler, tutanaklardaki sinyaller dikkate alındığında Fed'in henüz enflasyonla mücadelesinde sona gelinmediğinin hissedildiğini aktararak, son dönemde açıklanan verilerin de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini işaret etmesiyle piyasalarda risk algısının arttığını vurguladı.

Buna göre, dün ABD'de sanayi üretimi aylık yüzde 1 artışla beklentileri geride bırakırken, kapasite kullanım oranı da yüzde 79,3'e çıktı.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında satışların derinleşmesine neden olurken, yükseliş eğilimini üst üste 6. iş gününe taşıyan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 ile son 16 yılın zirvesine yaklaştı.

Analistler, söz konusu satış baskısının yatırımcıların enflasyon endişelerinin hala güçlü olduğuna ve Fed'in 22 yılın zirvesindeki politika faizini daha da artırabileceğine işaret ettiğini bildirdi.

Altının ons fiyatı, söz konusu gelişmelerle 15 Mart'tan bu yana en düşük seviye olan 1.885 doları test etmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.892 dolarda dengelenirken, düşüş eğilimini üst üste 4. iş gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı ise 83 dolarda bulunuyor.

Çin kaynaklı endişelerle aşağı yönlü seyrine devam eden bakırın libresi, yeni günde de yüzde 0,3 azalışla 3,63 dolardan işlem görüyor.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 0,76 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları dün Almanya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlerken, bölgenin en büyük ticaret ortağı Çin'den gelen olumsuz haber akışı risk algısının artmasına neden oluyor.

Bölgede halihazırda güçlü bulunan resesyon endişesine, Çin'de ekonomik aktivitenin daha da yavaşlayacağı ve bölgenin üretimini olumsuz etkileyebileceği korkusu da eklenirken, Fed'in enflasyonla mücadelede hala önemli yol katetmesi gerektiği gerçeği yatırımcıların karar almasını zorlaştırıyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasına yönelik beklentiler Banka'nın eylülde de faiz artışlarına devam edebileceği yönünde güçlenmeye başlarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin eylülde yüzde 50 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

Asya piyasalarında Çin'den gelen negatif haber akışı devam ediyor. Gayrimenkul sektöründe borçlarını ödeyemeyen şirketlerin sayısı her geçen gün artarken, ülkenin bazı finansal kuruluşlarının da benzer problemleri yaşamaya başlaması risk algısının artmasına neden oluyor.

Ülkede halihazırda yavaşlayan ekonomik aktivite endişelerin artmasına neden olurken, açıklanan şirket bilançoları da olumlu sinyaller vermiyor.

Buna göre, Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden Tencent Holding'in gelirleri beklentilerin altında kaldı.

Japonya'da ise bugün açıklanan dış ticaret verilerine göre, ihracat yıllık yüzde 0,3 ve ithalat yıllık yüzde 13,5 geriledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

Yurt içinde dün dalgalı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kaybıyla günü 7.662,26 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün günü önceki kapanışın hemen üzerinde 27,0704'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,1030 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve CB öncü göstergeler endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.500 seviyelerinin destek, 7.700 ve 7.850 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, ağustos ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, temmuz ayı CB öncü göstergeler endeksi

AA