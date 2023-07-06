Washington

Küresel imalat sektöründe talep ortamı kötüleştikçe haziran ayında birçok ülkede daralma kaydedildi.

S&P Global tarafından açıklanan Küresel İmalat PMI (JPMorgan) verisi, haziranda 49,6'dan 48,8'e inerek 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

50 puanın üstünün sektörde büyümeye, 50 puanın altının ise daralmaya işaret ettiği PMI verileri, iş koşullarında giderek daha keskin bir bozulma olduğunu gösterdi.

Tedarik zinciri kısıtlamalarının hafiflemesi ve Çin'deki Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması nedeniyle şubat-mayıs döneminde yükselen fabrikaların üretiminin, haziran ayında düşmesi dikkati çekti. Fabrikaların yeni sipariş alımları da art arda 2 ay geriledi.

Stok azaltma politikaları talepteki azalmayı şiddetlendiriyor

Büyük ölçüde iyileşen tedarik zincirleri sayesinde yılbaşında artan imalat, yeni siparişlerin giderek azalması nedeniyle haziran ayında yeniden düşüşe geçti.

Ekonomik görünümle ilgili karamsarlığın da yoğunlaşmasıyla birlikte küresel çapta fabrikalar, girdi alımlarını kıstı ve stok azaltmaya odaklanarak talepteki gerilemeyi şiddetlendirdi.

S&P Global'in son PMI verilerine göre, küresel imalat üretimi, yılın ilk 5 ayında üretimdeki ılımlı toparlanmanın ardından küresel mal üretiminde yeni bir gerilemenin başladığına işaret etti.

Analistler, artan faiz oranlarının hanehalkının talebini ve şirketlerin yatırımlarını etkilediğini belirterek, ileriye dönük göstergelerin de gelecek aylarda risklerin ağırlıklı olarak aşağı yönlü olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.

Piyasa belirsizliği, artan rekabet ve yükselen maliyetlerin müşterilerin harcama taahhüdünde daha fazla isteksizlik göstermesine sebep olduğunu aktaran analistler, birçok ülkede sanayi şirketlerinin zayıf iç ve ihracat piyasa koşullarından etkilendiğini ifade etti.

Avro Bölgesi'ndeki daralma öne çıkıyor

Küresel İmalat PMI (JPMorgan) verisine göre, haziranda 29 ülkeden sadece 10'unda üretim artışı görüldü. Artış görülen ülkelerin 7'sinin Asya'da olması dikkati çekti. Veriler, ara ve sermaye malları sektörlerinde üretimin düştüğünü ve tüketim malları sektöründe durgunlaştığını gösterdi.

Avro Bölgesi'nde üretimdeki sert düşüş öne çıkarken, dünyanın büyük ekonomilerinden ABD, Kanada, İngiltere ve Japonya'da da imalat önemli ölçüde azaldı.

İmalat sektöründeki daralmanın en çok olduğu ülkeler ise Avusturya, Almanya ve Çekya olarak belirlendi.

S&P Global'in verilerine göre, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, haziranda 44,8'den 43,4'e düştü ve Mayıs 2020'den bu yana Avro Bölgesi imalat sektöründeki en keskin bozulmanın sinyalini verdi.

Aynı dönemde ABD'de de imalat sanayi PMI, 48,4'ten 46,3'e inerek 6 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Türkiye, imalatta büyüme kaydeden ülkeler arasında

S&P Global'in haziran ayı imalat PMI verileri, 39 ekonomiden sadece 16'sında imalat sektöründe büyüme kaydedildiğini ortaya koyarken, bu ülkeler arasında Suudi Arabistan, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Tayland, Rusya, Endonezya, Kazakistan, Yunanistan, Türkiye ve Meksika gibi ülkeler yer aldı.

Söz konusu dönemde imalat sektöründe en yüksek büyümenin kaydedildiği ülke Suudi Arabistan olurken, Suudi Arabistan'ı, Hindistan, BAE, Katar ve Tayland takip etti.

Suudi Arabistan'da imalat sanayi PMI haziranda 59,6, Hindistan'da 57,8, BAE'de 56,9, Katar'da 53,8, Tayland'da 53,2, Rusya'da 52,6, Endonezya'da 52,5, Kazakistan'da 52, Yunanistan'da 51,8, Türkiye'de 51,5, Meksika'da 50,9, Filipinler'de 50,9, Myanmar'da 50,4, Hong Kong'da 50,3, ve Lübnan'da 50,2 olarak kaydedildi.

Çin'de ise son zamanlarda canlanan büyümenin ivme kaybettiği görüldü. Çin'in imalat sanayi PMI verisi, haziranda 50,5'e gerilemesine karşın imalat sektöründeki büyümenin devam ettiğini gösterdi.

S&P Global'in verilerine göre, ülkelerin haziran ve mayıs ayı imalat sanayi PMI verileri şöyle:

Ülkeler Haziran 2023 Mayıs 2023 Suudi Arabistan 59,6 58,5 Hindistan 57,8 58,7 BAE 56,9 55,5 Katar 53,8 55,6 Tayland 53,2 58,2 Rusya 52,6 53,5 Endonezya 52,5 50,3 Kazakistan 52 52,3 Yunanistan 51,8 51,5 Türkiye 51,5 51,5 Meksika 50,9 50,5 Filipinler 50,9 52,2 Çin 50,5 50,9 Myanmar 50,4 53 Hong Kong 50,3 50,6 Lübnan 50,2 49,4 Kolombiya 49,8 49,9 Japonya 49,8 50,6 Mısır 49,1 47,8 Kanada 48,8 49 Güney Afrika 48,7 47,9 İspanya 48 48,4 Kenya 47,8 49,4 Güney Kore 47,8 48,4 Malezya 47,7 47,8 İrlanda 47,3 47,5 Brezilya 46,6 47,1 İngiltere 46,5 47,1 ABD 46,3 48,4 Vietnam 46,2 45,3 Fransa 46 45,7 Polonya 45,1 47 Tayvan 44,8 44,3 İtalya 43,8 45,9 Hollanda 43,8 44,2 Avro Bölgesi 43,4 44,8 Çekya 40,8 42,8 Almanya 40,6 43,2 Avusturya 39 39,7

AA