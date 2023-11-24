Haber: Mert Osman Erman

Misyonu "tam teşekküllü bir savunma egzersizi" olarak tanımladı.

Kuzey Kore, Salı günü casus bir uydunun bulunduğuna inanılan bir roket ateşledi.

Bu başarılı olduğunu iddia etti, ancak Güney Kore, önceki iki fırlatmanın başarısız olduğu göz önüne alındığında uydunun işleyip işlemediğini belirlemenin henüz erken olduğunu söyledi.

Bay Kim, Perşembe günü eşi Ri Sol Ju ve kızı Kim Ju Ae ile birlikte uzay bilim adamları ve teknisyenlerinin bir resepsiyonuna katıldı, devlet destekli Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından bildirildi.

KCNA'ya göre, fırlatmanın "ülkeyi uzay gücü yeni bir dönemine taşıdığını" söyledi.

Ve KCNA, Bay Kim'in "keşif uydusunun sahip olunmasının, kendini savunma hakkının tam teşekküllü bir egzersizi olduğunu" söylediğini ekledi.

Kuzey Kore Başbakanı Kim Tok Hun, uydunun askerîlerine dünya genelinde saldırı kapasitesi vereceğini söyledi.

İşlevsel bir casus uydusu geliştirmek, Kuzey Kore'nin beş yıllık askerî planının önemli bir parçasıdır - ve teorik olarak Pyongyang'a ABD ve Güney Kore askerî birliklerinin ve silahlarının Kore Yarımadası'ndaki hareketini izleme, yaklaşan tehditleri tespit etme olanağı sağlayabilir.

Salı günkü fırlatmadan birkaç saat sonra, Kuzey Kore devlet medyası, zaten Guam'daki ABD askeri üslerinin görüntülerini incelediklerini iddia etti.

BM'nin yanı sıra ABD ve Japonya dahil diğer ülkeler tarafından güçlü bir şekilde kınanan fırlatma, Güney Kore ile bir anlaşmazlığa neden oldu; Güney Kore, Kuzey'in Rusya'dan yardım aldığına inandığını söyledi.

En son fırlatma, Bay Kim'in Eylül ayında Rusya'ya nadir bir ziyaretinden sonra geldi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pyongyang'a uydu inşa etme konusunda yardım teklif etmişti.

Pyongyang'ın "Malligyong-1" adlı uydusunun fırlatımı, Mayıs ve Ağustos aylarında iki başarısız denemenin ardından üçüncü denemesiydi.

Güney Kore, fırlatmanın başarılı olduğunu doğruladı, ancak Kuzey'in iddia ettiği gibi uydunun işleyip işlemediğini belirlemenin henüz erken olduğunu söyledi.

Güney Kore, Salı günkü uydunun fırlatılmasının ardından beş yıllık bir askerî anlaşmayı kısmen askıya aldı.

Pyongyang, anlaşmayı tamamen askıya almaya tehdit ederek, anlaşmaya bir daha "bağlı olmayacağını" ekledi.