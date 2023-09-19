Ankara

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, Rusya'ya düzenlediği ve liderlik süresince en uzun seyahati olan 6 günlük ziyaretin ardından ülkesine ulaştı.

Kim'i taşıyan özel zırhlı tren dün sabah saatlerinde ülke sınırına ulaşırken Kim'in ziyaretinin "iyi niyet ziyareti" olduğu belirtildi.

Rusya, 17 Eylül'de Kim'in ülkeden ayrıldığını duyurmuştu.

Kim ile Putin 13 Eylül'de bir araya geldi

Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 13 Eylül'de, Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

Kim Jong-un ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.